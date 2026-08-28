Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
МИД раскрыл цели европейских призывов к переговорам
МИД: Европа использует переговоры для передышки украинских войск
Европейские лидеры призывают к дипломатическому урегулированию конфликта исключительно ради предоставления украинским вооруженным силам передышки на линии соприкосновения, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Западные политики используют призывы к диалогу с Москвой исключительно для обеспечения украинской армии временной паузы на фронте, передает РИА «Новости».
По словам замглавы российского дипломатического ведомства Михаила Галузина, европейские лидеры избегают честного обсуждения проблем безопасности.
Одновременно с этим чиновники Евросоюза активно продвигают идеи о якобы существующей угрозе со стороны России и неизбежности военного столкновения в ближайшие годы. Подобный подход категорически не устраивает российскую сторону.
«В этих условиях все их заходы насчет переговоров направлены на решение единственной задачи – обеспечить Киеву передышку в боевых действиях. Конечная цель остается прежней – сохранение Украины как плацдарма для дальнейшего противостояния с Россией. Такой подход для Москвы неприемлем», – подчеркнул Галузин.
Ранее руководитель МИД Сергей Лавров отмечал отсутствие у Москвы иллюзий относительно истинных намерений ЕС в урегулировании украинского кризиса. Он также обращал внимание на то, что Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные и хамские требования как России, так и своим западным союзникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз способствует продлению конфликта на Украине за счет военной помощи Киеву.
Заместитель главы МИД Михаил Галузин отверг вариант заморозки боевых действий без устранения первопричин кризиса.
Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление европейских стран сохранить режим Владимира Зеленского.