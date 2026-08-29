Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин заявил о планах избавить учителей от бумажной рутины
Путин: Государство работает над снижением бюрократической нагрузки на учителей
Президент России Владимир Путин заявил о планах властей снизить бюрократическую нагрузку на учителей.
По его словам, российское руководство предпринимает шаги для освобождения педагогических работников от избыточной бумажной нагрузки и повседневной рутины, передает РИА «Новости».
«Во всякой профессии есть много рутины, и мы стараемся избавить преподавателей от этой рутины, вы это знаете», – подчеркнул российский лидер во время общения со студентами и школьниками из педагогических классов.
Глава государства признал, что процесс идет не без трудностей, поскольку чиновничий аппарат сопротивляется изменениям. Однако он заверил, что работа по максимальному разбюрокрачиванию образовательной сферы будет продолжена.
В июле Путин поручил правительству усовершенствовать нормы рабочего времени преподавателей.
Весной глава государства распорядился уменьшить объем бумажной отчетности для сотрудников образовательных учреждений.
На встрече с педагогами он подчеркнул незаменимость профессии учителя новыми технологиями.