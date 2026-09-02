Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».11 комментариев
Системы ПВО сбили семь летевших на Москву беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в Max.
Ранее Собянин сообщил, что российские военные отразили воздушную атаку на столицу и уничтожили четыре дрона.
1 сентября мэр сообщил о 12 сбитых дронах и уничтоженных четырех. Позже количество сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20 аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года.