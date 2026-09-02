Системы ПВО сбили семь летевших на Москву беспилотников

Актер Юра Борисов покорил купол павильона «Космос» без страховки

Tекст: Денис Тельманов

Российский актер Юра Борисов совершил восхождение на купол павильона «Космос» на ВДНХ без использования страховки, передает РИА «Новости».

Экстремальная акция была организована кинокомпанией «Централ Партнершип» в рамках третьей Московской международной недели кино.

«В рамках III Московской международной недели кино на ВДНХ состоялся экстремальный перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета».

Исполнитель главной роли Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона № 34 «Космос», общая высота которого составляет 75 метров», – рассказали в пресс-службе компании.

Локация для трюка была выбрана символически. По задумке организаторов, здание на время превратилось в «Девятую планету», а само восхождение стало метафорой пути главного героя фильма, которому предстоит выйти за пределы привычного мира. Сам актер признался, что всегда мечтал прикоснуться к космосу.

Сюжет картины «Девятая планета» строится вокруг автомеханика, у которого после травмы появляются воспоминания о службе на другой планете с удивительными пейзажами, сражениями и любимой девушкой.

Продюсер ленты Сергей Сельянов подчеркнул, что смысл перформанса заключается в отражении судьбы героя, ищущего правду за границами обыденности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Юра Борисов официально вошел в актерский состав фильма режиссера Луки Гуаданьино.

Незадолго до этого российский артист получил приглашение в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

Также актер исполнит роль русского поэта в британской романтической картине.