Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Самолеты Филиппин незаконно вторглись в воздушное пространство Китая
Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая зафиксировали незаконное проникновение трех филиппинских воздушных судов в зону над спорным островом Хуанъянь.
Инцидент произошел 21 августа над рифом Скарборо в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости».
Официальный представитель ВВС Южного стратегического командования НОАК Ли Цзяньцзянь сообщил детали случившегося. «Двадцать первого августа три небольших самолета Филиппин Islander, C-208 и PA-31T без разрешения китайского правительства незаконно вторглись в воздушное пространство Китая над островом Хуанъянь», – заявил военный.
Для наблюдения и предупреждения нарушителей китайская сторона задействовала авиацию и флот. По словам представителя ведомства, подобные действия серьезно нарушают суверенитет государства и способны спровоцировать ошибочные оценки ситуации. Пекин призвал Манилу немедленно прекратить провокации.
Территориальные споры в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжаются десятилетиями из-за богатого углеводородами шельфа. В июле 2016 года суд в Гааге признал притязания Пекина необоснованными, однако китайские власти категорически отказались принимать это решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте китайские военные вытеснили два филиппинских самолета из района рифа Скарборо.
В конце прошлого года береговая охрана КНР усилила патрулирование в водах этого острова.
Пекин потребовал от Манилы немедленного прекращения провокационных действий в Южно-Китайском море.