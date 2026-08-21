Самолеты Филиппин незаконно вторглись в воздушное пространство Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел 21 августа над рифом Скарборо в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости».

Официальный представитель ВВС Южного стратегического командования НОАК Ли Цзяньцзянь сообщил детали случившегося. «Двадцать первого августа три небольших самолета Филиппин Islander, C-208 и PA-31T без разрешения китайского правительства незаконно вторглись в воздушное пространство Китая над островом Хуанъянь», – заявил военный.

Для наблюдения и предупреждения нарушителей китайская сторона задействовала авиацию и флот. По словам представителя ведомства, подобные действия серьезно нарушают суверенитет государства и способны спровоцировать ошибочные оценки ситуации. Пекин призвал Манилу немедленно прекратить провокации.

Территориальные споры в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжаются десятилетиями из-за богатого углеводородами шельфа. В июле 2016 года суд в Гааге признал притязания Пекина необоснованными, однако китайские власти категорически отказались принимать это решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте китайские военные вытеснили два филиппинских самолета из района рифа Скарборо.

В конце прошлого года береговая охрана КНР усилила патрулирование в водах этого острова.

Пекин потребовал от Манилы немедленного прекращения провокационных действий в Южно-Китайском море.