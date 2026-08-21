Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Работающий в ресторане в Нижнем Новгороде школьник пострадал при взрыве газа
В Нижнем Новгороде в ресторане при взрыве газа пострадал подросток
В одном из ресторанов Нижнего Новгорода произошел несчастный случай, в результате которого юный работник заведения получил ожоги четверти поверхности тела.
16-летний школьник получил сильные ожоги при взрыве баллона в точке общепита в Нижнем Новгороде. Инцидент случился в ресторане «Симфония», расположенном при отеле «Норатон», уточняет областная Гострудинспекция.
«Выясняем обстоятельства возможного несчастного случая на производстве с несовершеннолетним работником при взрыве газового баллона. Пострадавший получил ожог 1-2 степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей на площади 25% поверхности тела», – сообщили в Гострудинспекции.
Сейчас специалисты ведомства устанавливают все причины случившегося. Также выясняется связь инцидента с производственным процессом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа из-за взрыва у летнего кафе в Москве перекрыли движение транспорта. В июне при детонации бытового газа в новосибирском заведении также пострадал подросток.
А зимой в результате взрыва газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье госпитализировали троих детей.