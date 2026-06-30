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Психолог объяснила пользу «нытинга»
Психолог Тамурова разъяснила разницу между «нытингом» и психотерапией
Появление платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику, отражает устойчивый запрос на эмоциональную разгрузку, сказала газете ВЗГЛЯД практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова. По ее словам, такая форма коммуникации монетизирует базовую человеческую потребность – быть услышанным. Это снижает уровень стресса, но не решает внутренних проблем и не избавляет от их причин.
В последнее время в интернете набирает популярность новая услуга, получившая название «нытинг», сообщает РИА «Новости». Суть сервиса заключается в том, что человек на «другом конце провода» просто выслушивает жалобы своего клиента на жизнь, работу, начальство и трудности, не давая советов, не оценивая ситуацию и не пытаясь мотивировать собеседника.
«Услуга «нытинг» – это, по сути, коммерциализация давно знакомой человеческой потребности: быть выслушанным без оценки, советов и давления. Речь идет о платной услуге, где человек может раскрыть свои переживания, жалобы, рассказать о раздражении или усталости незнакомому собеседнику», – рассказывает Тамурова.
С психологической точки зрения, продолжает психотерапевт, сама идея не нова. Эмоциональная разгрузка через вербализацию – один из базовых механизмов снижения стресса. Когда человек проговаривает переживания, активность лимбической системы снижается, а ощущение контроля над ситуацией возрастает. Поэтому «нытинг» может выполнять функцию быстрой психологической разгрузки, особенно для тех, кто по разным причинам не хочет или не может обращаться к психотерапии.
Однако, предупреждает она, важно понимать эффективность такой услуги. «Нытинг», по ее словам, не заменяет терапию: он не работает с глубинными причинами состояний, не формирует устойчивые навыки саморегуляции и не предполагает долгосрочных изменений. Это скорее «эмоциональный дренаж» – способ временно снизить напряжение.
«Потенциальная польза есть, особенно в двух случаях: когда человек не хочет нагружать близких своими переживаниями и когда важно быстро выговориться здесь и сейчас, не входя в длительный терапевтический процесс. Но есть и риски: при регулярном использовании без дальнейшей работы с причинами человек может закреплять привычку к «сливу» эмоций без их осмысления», – делится специалист.
По ее мнению, эффективность «нытинга» во многом определяется выбранным форматом общения. Так, разговор в режиме реального времени – по телефону или через видеосвязь – лучше подходит для выражения сильных эмоций, поскольку создает эффект присутствия и ощущение поддержки. Молодые люди чаще предпочитают аудиосообщения, тогда как более старшее поколение склоняется к живому общению в реальном времени. Однако ключевым фактором является не возраст, а уровень эмоциональной открытости человека и привычный для него способ коммуникации. Тамурова подчеркивает, что сам формат услуги не оказывает решающего влияния на ее качество – важно, чтобы человеку было удобно обращаться за такой поддержкой и он чувствовал доверие к собеседнику.
«Ключевое условие, при котором «нытинг» становится полезным – это наличие границ и структуры: человек должен понимать, что он делает (разгружается, а не решает проблему), а «слушатель» – удерживать позицию без оценивания, советов и вовлечения в зависимость. Быть собеседником для нуждающегося может быть любой, кто умеет слушать. Образования, смежного с психологией, для этого не требуется», – заключила Тамурова.
Ранее HR-директор трейд-маркетингового агентства Валерия Доманская рассказала, что в связи с развитием ИИ уже к 2030 году часть профессий сократится. При этом угрозы психологам она не видит, поскольку устойчивыми останутся профессии, требующие эмпатии, творчества и принятия сложных решений в условиях неопределенности. По ее мнению, потребность в прямом человеческом взаимодействии на фоне цифровизации будет только расти.