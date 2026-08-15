Белый дом признал прискорбной передачу Байденом вооружений на Украину

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскритиковала действия прошлого руководства страны по поставкам вооружений на Украину, передает ТАСС. Отвечая на вопросы журналистов о перспективах поддержки Киева, она подчеркнула четкую позицию нынешнего главы государства по этому вопросу.

«Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине», – заявила Левитт.

Пресс-секретарь также добавила, что действующий президент США Дональд Трамп проявляет куда большую рассудительность в вопросах оказания военной помощи другим странам по сравнению со своим предшественником.

Ранее Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.

Президент Дональд Трамп возложил на своего предшественника ответственность за истощение арсеналов американской армии.

Американский лидер пообещал наращивать военные резервы государства.