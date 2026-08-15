Полиция задержала 11 человек на несогласованной акции протеста в сербском Валево

МВД Сербии: Полиция задержала 11 человек на протестах в Валево

Tекст: Мария Иванова

В ночь на 15 августа в сербском Валево состоялась несогласованная акция протеста сторонников оппозиции и студентов, в которой приняли участие около 3,5 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Шествие было посвящено памяти о столкновениях с правоохранительными органами, произошедших год назад.

«С 19.00 (20.00 мск) до 22.50 (23.50 мск) в Валево проведено несогласованное массовое собрание, организованное валевскими студентами под названием «Год без справедливости – Валево помнит», – сообщили в пресс-службе МВД Сербии.

В ведомстве уточнили, что в разгар акции в городе находились 3,5 тыс. граждан со всей страны, а во время и после нее в полицию доставили 11 человек за нарушение законов об оружии и удостоверении личности.

У некоторых задержанных не оказалось документов, а у других изъяли дубинки, ножи, электрошокеры, газовые баллончики, маски, каски, жилетки и портативные радиостанции. В МВД также отметили, что во время собрания одна из участниц с телескопической дубинкой напала на другую гражданку. Против нападавшей возбудят уголовное дело за насильственное поведение.

В соцсетях появились кадры, на которых Дияна Хрк, мать погибшего при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, бежит за сторонницей правящей партии Недой Перич. Очевидцы предполагают, что Перич снимала акцию на телефон, чем вызвала недовольство протестующих. Демонстранты требуют досрочных выборов после трагедии в Нови-Саде; на предыдущей акции в Белграде в мае пострадали 17 полицейских, 47 человек были задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года массовые беспорядки охватили сербский город Валево.

В конце 2025 года президент Александр Вучич подтвердил проведение внеочередных парламентских выборов. В июне этого года сербский лидер анонсировал скорый уход в отставку.