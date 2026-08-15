Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
На ВДНХ открылся пятый гастрономический фестиваль «Вкусы России»
Масштабный кулинарный праздник «Вкусы России» объединил производителей из более чем 75 регионов страны, представивших свыше 5 тыс. уникальных национальных продуктов питания.
Юбилейный Национальный гастрономический фестиваль проходит в Москве с 13 по 23 августа. Организаторами выступают Минсельхоз и правительство Москвы.
Мероприятие развернулось на ВДНХ между фонтаном «Каменный цветок» и площадью Дружбы народов.
В 2026 году событие приобрело особое значение из-за Года единства народов России. Посетители могут попробовать бабаевский калакурник, уральское варенье из одуванчиков и другие локальные бренды. С понедельника по четверг площадки работают с 11.00 до 21.00, а в выходные дни закрываются в 22.00.
Гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, а также детская научная зона. Кроме того, на выставке представлено винное направление от эногастрономического проекта «Виноград».