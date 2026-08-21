В Саратове задержан кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко

В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко задержали в Саратове. Политика доставили в Октябрьский районный суд для рассмотрения административного дела, пишет Ura.Ru.

«Меня принудительно доставили в суд 10 сотрудников полиции», – сообщил сам Бондаренко. Ему вменяют ст. 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики, символики экстремистских организаций либо другой запрещенной федеральными законами атрибутики.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что протокол на политика составили около недели назад из-за публикации экстремистской символики на странице, которую в партии называют фейковой. По его словам, на официальных аккаунтах Бондаренко запрещенных материалов нет, а ситуацией уже заинтересовалась Генпрокуратура.

В партии намерены защищать своего кандидата юридическими способами. Афонин подчеркнул, что для снятия с выборов решение суда должно вступить в силу, поэтому Бондаренко продолжает кампанию. На выборах 2026 года он возглавляет объединенную группу КПРФ от Удмуртии и Пермского края.

Ранее Бондаренко уже пытался избраться в Госдуму, однако на выборах 2021 года проиграл кандидату от «Единой России» Андрею Воробьеву.

41-летний уроженец Саратова Бондаренко начал свою политическую карьеру в Саратовской городской думе, депутатом которой он стал в 2011 году. В 2017 году коммунист был избран в областную думу, а с 2018 года начал вести youtube-канал «Дневник депутата», который принес ему известность.

Одним из самых известных эпизодов карьеры Бондаренко стал спор с региональным экс-министром Натальей Соколовой о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей. Тогда коммунист похудел более чем на семь килограммов за месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал политика-иноагента Бориса Надеждина* за демонстрацию экстремистской символики.

До этого Симоновский суд Москвы назначил местному жителю 15 суток ареста за татуировку с символикой экстремистской организации.

А в прошлом году силовики задержали главу фракции КПРФ в заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского за пропаганду атрибутики экстремистских организаций.