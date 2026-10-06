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Суд в Германии отклонил иски родственников жертв катастрофы Germanwings
DPA: Суд в Германии отклонил иски родственников жертв катастрофы Germanwings
Немецкий суд не удовлетворил требования родственников погибших в катастрофе самолета Germanwings в 2015 году о дополнительной компенсации морального ущерба, пишет агентство DPA.
Земельный суд Брауншвейга не удовлетворил требования родственников погибших пассажиров лайнера авиакомпании Germanwings о взыскании дополнительных выплат за причинение морального вреда, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.
Истцы настаивали на компенсации в размере до 110 тыс. евро, обвиняя власти Германии в недостаточном контроле за вторым пилотом Андреасом Лубитцем, чьи действия стали причиной трагедии.
«Земельный суд Брауншвейга отклонил иски родственников жертв крушения самолета Germanwings, унесшего жизни 150 человек, о дополнительном возмещении морального ущерба», – говорится в материале.
Судья подчеркнула, что государство не несет ответственности перед истцами, а подобные претензии следует направлять авиаперевозчику. Кроме того, она сослалась на Монреальскую конвенцию, которая предусматривает компенсации только за физические травмы, не устанавливая выплат за моральный вред.
Это не первый случай, когда суды отказывают в подобных исках: ранее аналогичные решения вынесли земельные суды Франкфурта и Эссена.
Материнская компания Germanwings – Lufthansa – ранее информировала, что ближайшие родственники жертв уже получили по 10 тыс. евро компенсации, а их наследникам выплатили еще по 25 тыс. евро в качестве возмещения морального ущерба.
Катастрофа произошла 24 марта 2015 года во французских Альпах. Самолет Airbus A320, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился, унеся жизни 142 пассажиров и восьми членов экипажа. Расследование установило, что второй пилот Лубитц, страдавший от депрессии, намеренно направил лайнер в гору.
Эта катастрофа 2015 года считается одним из самых резонансных случаев намеренного уничтожения воздушного судна.
В прошлом году канадский суд обязал авиакомпанию МАУ выплатить компенсации семьям жертв другой крупной авиакатастрофы в Тегеране.