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Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце
В Институте прикладной геофизики сообщили о двух солнечных вспышках
На фоне продолжающейся геомагнитной бури на Солнце с разницей всего в 20 минут произошли два крупных рентгеновских выброса энергии класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Астрономы наблюдали повышенную активность светила в пятницу, передает РИА «Новости». Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали два значительных события в разных группах пятен.
«21 августа в 13.18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4513 (N05E67) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 12 минут», – говорится в сообщении.
До этого, в 12.57 по московскому времени, в области 4507 произошел выброс энергии класса M1.6. Данное явление продлилось 60 минут.
Исследователи также обратили внимание на текущую геомагнитную обстановку. В настоящий момент на Земле продолжается магнитная буря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне новая группа пятен 4513 спровоцировала девятнадцать мощных энергетических выбросов.
В конце июня специалисты Института космических исследований РАН предупредили о риске взрывов высшего балла.
Зимой ученые подтвердили на Земле планетарную магнитную бурю уровня G4.33.