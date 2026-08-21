Ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

«Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Партия «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах. По инициативе партии кабмин выделил более миллиарда рублей на приобретение порядка 200 машин российского производства. Их субъекты Федерации получат до конца года. Финансирование увеличено в рамках Народной программы единороссов, сообщает пресс-служба партии.

«Для пациента скорая начинается с момента вызова. От состояния автомобиля зависят скорость выезда, безопасность медиков, сохранность оборудования и своевременная транспортировка человека в больницу. Особенно важен этот вопрос для небольших городов и отдаленных территорий, где один экипаж ежедневно проходит большие расстояния и работает с высокой нагрузкой», – заявила член Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.

Она добавила, что модернизация автопарка является частью планомерной работы по развитию медицины в регионах. С 2021 года в субъекты страны уже поступило более 13 тыс. новых машин скорой помощи. Кроме того, с 2019 года приобретено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов для проведения диспансеризации.

Также в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтировано свыше 6 тыс. объектов здравоохранения. В 2025 году медицинские учреждения получили более 40 тыс. единиц оборудования. Партия также продолжает работу по расширению ассортимента и повышению доступности лекарств для граждан.

«Партия добивается решений, которые дают конкретный результат на местах. Так формируется современная система здравоохранения, способная отвечать на самые сложные вызовы и обеспечивать людям необходимую поддержку в любой точке страны», – резюмировала Людмила Болилая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о поступлении в новую Народную программу свыше трех миллионов обращений.

Ранее на петербургском форуме «Есть результат!» партийцы обсудили новые инициативы по развитию системы здравоохранения.