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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 15:54 • Новости дня

    Минюст Турции потребовал объявить Нетаньяху в международный розыск

    Турция потребовала объявить Нетаньяху в международный розыск за геноцид

    Минюст Турции потребовал объявить Нетаньяху в международный розыск
    @ IMAGO/Paulina Patimer/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкое министерство юстиции инициировало процедуру международного розыска израильского премьера Биньямина Нетаньяху по обвинениям в преступлениях против человечности.

    Глава Минюста Турции Акын Гюрлек обратился в МВД и МИД страны с требованием задействовать красный бюллетень Интерпола в отношении Биньямина Нетаньяху. Политика обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности, передает ТАСС.

    «В соответствии с ордерами на арест, выданными 14 июля 2026 года в отношении Нетаньяху по обвинению в геноциде, министерство юстиции обратилось в МВД с просьбой выдать красные уведомления о международном розыске, соответствующие документы были также направлены в МИД», – сообщил Гюрлек.

    Министр подчеркнул, что Анкара не приемлет заявлений о неподсудности израильского руководства. По его словам, турецкие власти не допустят безнаказанности за преступления в Газе и намерены использовать все правовые механизмы. Месяцем ранее суд Стамбула выдал ордер на арест Нетаньяху в рамках дела о гуманитарной флотилии «Сумуд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд Стамбула объявил Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол.

    Напомним, в ноябре прошлого года стамбульская прокуратура выдала ордер на арест израильского премьера по обвинению в геноциде. А в 2024 году Международный уголовный суд санкционировал арест политика за военные преступления в секторе Газа.

    20 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    МИД Израиля жестко ответил на критику Лондона из-за строительства поселений

    Глава МИД Израиля отверг критику Британии по новым поселениям

    МИД Израиля жестко ответил на критику Лондона из-за строительства поселений
    @ Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар назвал позицию британского коллеги покровительственной и односторонней на фоне споров вокруг строительства жилья близ Иерусалима.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на высказывания своего британского коллеги Эда Милибэнда, который ранее осудил планы по строительству домов для еврейских поселенцев в зоне E1, передает ТАСС.

    «Категорически отвергаю заявление министра иностранных дел Великобритании и его покровительственный тон. Новых решений относительно развития в районе E1 не было. Решение было принято в 2025 году», – подчеркнул руководитель израильского ведомства в социальной сети X. Дипломат также добавил, что тендерный процесс длится уже несколько месяцев, а позиция Лондона выглядит абсолютно односторонней.

    Днем ранее Милибэнд вызвал временного поверенного в делах Израиля из-за утверждения тендера. По информации правозащитников, в августе 2025 года израильские власти одобрили возведение 3,4 тыс. единиц жилья у поселения Маале-Адумим. Тогда же министр финансов Бецалель Смотрич заявлял о намерении возобновить расширение этого комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Великобритании ввели санкции против нескольких израильских организаций за деятельность на Западном берегу реки Иордан.

    Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к скорейшей аннексии этих территорий.

    Сам глава израильского правительства осенью прошлого года утвердил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в районе Е-1.

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    19 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    Израиль обвинил Сирию в допуске турецких войск на авиабазу близ Алеппо

    Tекст: Антон Антонов

    Дамаск позволил разместить военный контингент Турции на одной из авиабаз вблизи Алеппо, проигнорировав неоднократные предупреждения о недопустимости подобных действий, заявила канцелярия израильского премьер-министра.

     «Израиль и Сирия договорились о статусе-кво в вопросах безопасности», – напомнила канцелярия в социальной сети X.

    По мнению Израиля, Сирия близка к нарушению договоренностей, поскольку позволила турецким войскам разместиться на авиабазе под Алеппо.

    Подчеркивается, что Израиль неоднократн предупреждал соседнюю страну о том, что подобное размещение сил создает прямую угрозу его безопасности. Однако сирийская сторона предпочла полностью проигнорировать эти обращения, говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что не намерены мириться с подобными вызовами. Там добавили, что израильские власти приветствовали бы возвращение к прежним договоренностям и восстановление статус-кво.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое министерство иностранных дел осудило действия израильских военных на сирийской территории.

    Израиль заявлял, что для обеспечения безопасности своих граждан временно разместил свою армию на территории Сирии.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    19 августа 2026, 02:59 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль знал об отсутствии иностранных сил на аэродроме в Идлибе

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб, несмотря на предварительное уведомление сирийской стороны об отсутствии там иностранных сил, сообщил Al Jazeera источник в МИД Сирии.

    «Израиль нанес удар по аэродрому Абу-эд-Духур, несмотря на то что мы уведомили его, что там нет иностранных сил», – заявил источник Al Jazeera.

    Тот же источник подчеркнул, что Дамаск отвергает заявления о существовании какого-либо соглашения с Израилем, предполагающего особый порядок в сфере безопасности. Он отметил, что Сирия не может подписать договор, который ограничивал бы ее возможность играть роль в укреплении стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур (находится примерно в 45 км к юго-восток от Алеппо) подвергся атаке боевой авиации. МИД Сирии назвал ночной удар по этому аэродрому неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Канцелярия израильского премьера заявила о договоренности Израиля и Сирии по статусу-кво в вопросах безопасности и о риске ее нарушения из-за размещения турецких войск на авиабазе близ Алеппо.

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    20 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Анкара ответила на угрозы Нетаньяху в адрес Турции

    Турция назвала угрозы Израиля результатом международной изоляции Нетаньяху

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента Турции расценила резкие высказывания израильского премьера Биньямина Нетаньяху как проявление политических страхов и следствие его изоляции на мировой арене.

    Турецкое руководство прокомментировало недавние заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленные против Анкары и Дамаска, передает РИА «Новости».

    В среду израильский политик подчеркнул, что его страна не потерпит присутствия военных Турции на сирийской территории.

    «Угрозы и ложь Нетаньяху в адрес Турции и Сирии отражают его международную изоляцию, политические страхи и заблуждения», – заявили в администрации президента Турции. Там добавили, что продолжат противостоять дестабилизирующим действиям и поддерживать государства, стремящиеся к миру.

    Ранее в канцелярии Нетаньяху сообщили, что Сирия якобы близка к нарушению договоренностей с Израилем, допустив турецких военных на авиабазу Абу-эд-Духур. В ведомстве отметили, что такое размещение создаст угрозу израильской безопасности и Тель-Авив не намерен с этим мириться.

    Во вторник Израиль нанес авиаудары по этой базе возле Алеппо, что вызвало осуждение со стороны Турции и критику спецпосланника США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль обвинил Дамаск в размещении турецкого военного контингента на авиабазе вблизи Алеппо. В ответ Анкара и Сирия запланировали заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал недопустимыми регулярные угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана.

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    18 августа 2026, 23:27 • Новости дня
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    Неизвестный дрон взорвался и повредил машины во дворе полиции в Турции
    @ кадр из видео Yeni Safak

    Tекст: Антон Антонов

    Во внутреннем дворе районного управления полиции в турецком Арсине упал неопознанный дрон, взрывом были повреждены несколько припаркованных автомобилей, сообщает управление губернатора провинции Трабзон.

    «18 августа 2026 года около 19.30 объект, первоначально опознанный как беспилотный летательный аппарат, упал во двор районного управления полиции в квартале Ешилдже уезда Арсин», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, однако три припаркованных автомобиля получили повреждения. После случившегося профильные подразделения управления безопасности приняли необходимые меры и начали расследование причин падения аппарата и его происхождения.

    Газета Yeni Safak опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара дрона о стену здания и последующий взрыв. На кадрах также видны автомобили с явными повреждениями, стоящие во дворе управления полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в провинции Трабзон начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в районе Вакфыкебир.

    В середине августа на черноморском побережье недалеко от международного аэропорта Стамбула прохожие обнаружили беспилотник.

    В августе у побережья провинции Дюздже туристы заметили в водах у пляжа Чинар дрон.

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    20 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион в Израиле приостановил работу из-за забастовки персонала

    Работники аэропорта Бен-Гурион в Израиле приостановили забастовку раньше срока

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главная воздушная гавань Израиля временно прекратила обслуживание рейсов из-за внезапной забастовки сотрудников, недовольных серьезной нехваткой персонала и высокими нагрузками.

    Из-за трудового конфликта аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион временно прекратил принимать самолеты. Стойки регистрации закрылись, поскольку обрабатывать багаж оказалось некому, отмечает ТАСС.

    Грузчики объявили забастовку из-за серьезного дефицита рабочих рук и высоких нагрузок. «Пассажирам рекомендуется уточнять у авиакомпаний даты рейсов и возможные изменения в расписании», – заявили в Управлении аэропортов Израиля.

    Изначально срок забастовки был объявлен до 20 часов 20 августа по местному времени. Однако позже стало известно, что работа терминалов начала постепенно восстанавливаться с 15.00. Посадки и вылеты возобновятся в соответствии с обновленным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте аэропорт Бен-Гурион ограничил обслуживание пассажиров из-за обострения ситуации в регионе.

    Ранее йеменские хуситы атаковали эту авиагавань баллистической ракетой. А до этого израильские профсоюзы останавливали работу аэропорта во время всеобщей забастовки.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    20 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    Турция и Сирия решили обновить оборонные протоколы после израильского удара

    Turkiye: Турция и Сирия ответят Израилю оборонным соглашением

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара и Дамаск планируют пересмотреть правила применения силы и усилить меры безопасности на фоне недавней атаки Израиля по сирийской территории.

    Турция и Сирия могут заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности после израильского удара по авиабазе Абу-эд-Духур, расположенной в 55 километрах от турецкой границы, передает РИА «Новости».

    «Турция, как ожидается, предпримет шаги по обновлению правил применения силы и определению новых оборонных протоколов с сирийским правительством в качестве меры против возможной новой диверсии Израиля», – сообщает турецкая газета Turkiye.

    В числе обсуждаемых мер рассматриваются непрерывное наблюдение вдоль границы с использованием самолетов, усиленное патрулирование приграничной зоны боевой авиацией и применение систем защиты от израильских беспилотников. Также планируется проведение совместных военных учений для повышения уровня интеграции оборонного взаимодействия двух стран. В среднесрочной перспективе возможно ограничение военных полетов в воздушном пространстве Сирии.

    На авиабазе Абу-эд-Духур уже начались масштабные восстановительные работы. Сирийская сторона ремонтирует здания, а Турция восстанавливает взлетно-посадочные полосы. На базе планируется разместить средства противовоздушной обороны и беспилотные летательные аппараты. Если бы Израиль не нанес удар в ночь на 18 августа, более 200 военнослужащих должны были прибыть на объект примерно через 13 часов. Предполагалось, что размещенные там беспилотники обеспечат воздушную поддержку операций против боевиков в районах Пальмиры и Хомса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали военный аэродром Абу-Духур в сирийской провинции Идлиб.

    Официальный Дамаск решительно осудил эту ночную воздушную агрессию.

    Канцелярия премьер-министра Израиля обвинила Сирию в допуске турецких войск на авиабазу вблизи Алеппо.

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    19 августа 2026, 05:57 • Новости дня
    Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом

    Нетаньяху поддержал американские санкции против сотрудников МУС

    Tекст: Антон Антонов

    Международный уголовный суд является псевдосудом, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поддержав введение Вашингтоном санкций против сотрудников МУС.

    «МУС превратился в кенгуриный суд, который скрывает злоупотребление властью за языком международного права, подрывая при этом сами принципы правосудия», – заявил израильский лидер в X.

    Нетаньяху также выразил благодарность госсекретарю Марко Рубио за руководство решительными усилиями администрации США, направленными против нелегитимных превышений полномочий МУС. По словам премьера, коррумпированные чиновники, возглавляющие инстанцию, должны столкнуться с последствиями своих действий.

    Суд кенгуру – английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, самосуд, инсценировку суда, пародию на правосудие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский минфин вводит санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея.

    МУС осудил санкции США против своих сотрудников.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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    19 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    «Катимерини»: Прокладка электрокабеля на Кипр обострит отношения Греции и Турции

    «Катимерини»: Электрокабель спровоцирует новый конфликт Афин и Анкары

    Tекст: Мария Иванова

    Возобновление работ по прокладке подводного электрокабеля между Грецией и Кипром рискует спровоцировать очередной виток напряженности в отношениях Афин и Анкары.

    Отношения Греции и Турции могут вновь обостриться на фоне возобновления работ по прокладке электрокабеля Греция – Кипр, передает РИА «Новости».

    «Перспектива возобновления работ по соединению Греции и Кипра электросетью превращается в новое испытание на прочность для греко-турецких отношений», – цитирует агентство греческую газету «Катимерини».

    Издание отмечает, что Анкара традиционно зеркально реагирует на действия Афин, в частности, создав два морских парка на спорных территориях в ответ на аналогичный шаг Греции. Ожидается, что турецкая сторона не оставит без ответа и старт работ по прокладке подводной магистрали.

    На прошлой неделе состоялся телефонный разговор лидеров Кипра, Греции и Франции, который последовал за покупкой французской компанией Meridiam контрольного пакета акций проекта. Главный вопрос сейчас заключается в том, смягчит ли усиленное французское присутствие позицию Турции, которая настаивает на необходимости своего одобрения для любых энергетических проектов в регионе.

    Параллельно в Эгейском море сохраняется высокая напряженность из-за участившихся нарушений греческого воздушного пространства турецкой авиацией. Проект подводного кабеля Great Sea Interconnector стоимостью 1,57 млрд евро и ранее вызывал разногласия между Афинами и Никосией, в том числе из-за опасений кипрской стороны, что Турция сорвет строительство в акватории, которую считает своей исключительной экономической зоной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие истребители создали помехи самолетам глав оборонных ведомств стран ЕС над Кипром.

    Греческие военные провели внезапные учения сухопутных и морских сил вблизи границы с Турцией.

    Между тем Анкара завершила создание новых охраняемых морских зон в Эгейском и Средиземном морях.

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    20 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Израиль опроверг слухи о вводе международных войск в Газу

    Власти Израиля опровергли одобрение ввода иностранных миротворцев в сектор Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный Тель-Авив отрицает согласие на размещение иностранных военных в анклаве, жестко увязывая любое восстановление региона с полным разоружением ХАМАС.

    Израильское правительство назвало недостоверными сведения о согласии на присутствие иностранных подразделений на палестинских территориях, передает ТАСС.

    «Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобрило ввод международных сил в сектор Газа», – заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В ведомстве главы кабинета министров также подчеркнули, что процесс восстановления разрушенной инфраструктуры анклава не начнется до тех пор, пока боевики ХАМАС полностью не сложат оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман анонсировал сохранение позиций ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг предложенный «Советом мира» план урегулирования конфликта.

    Политик признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом из-за условий восстановления анклава.

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    21 августа 2026, 11:06 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал удерживавшего заложников в Газе командира ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные ликвидировали одного из боевиков ХАМАС, причастного к захвату и удержанию заложников во время атаки 7 октября 2023 года.

    ЦАХАЛ нанес удар в районе Нусейрата, где ликвидировал Сабахи Шахату – командира взвода военного крыла ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По данным армии, удар был произведен два дня назад, в среду.

    «Сабахи проник на израильскую территорию и участвовал в атаке 7 октября, а также в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС во время войны», – сообщила пресс-служба армии.

    Военные уточнили, что ликвидированный боевик впоследствии пытался организовать нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля. Перед проведением удара военные приняли меры для снижения ущерба гражданскому населению, включая применение точных боеприпасов и воздушное наблюдение за районом операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС в южной и центральной частях сектора Газа.

    Ранее ЦАХАЛ уничтожил в районе Хан-Юниса командира роты движения Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, ответственного за удержание заложников.

    Палестинское движение также подтвердило гибель одного из главных организаторов нападения на Израиль – командира Изз ад-Дина аль-Хаддада.

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    21 августа 2026, 11:52 • Новости дня
    Западные страны осудили планы Израиля по разделу Западного берега

    Tекст: Игорь Иножарский

    Строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан, которое разделит палестинскую территорию на две части, вызвало резкую критику западных стран и ООН.

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Норвегия в совместном заявлении назвали открытие Израилем тендеров на строительство более 1200 единиц жилья в рамках проекта Е1 «недопустимым», нарушающим территориальную целостность палестинских территорий, передает Al Jazeera. Страны предупредили о «юридических и репутационных последствиях» для участников проекта и потребовали от Израиля немедленно отказаться от этих планов.

    «Это не только отдаляет нас от мира, но и подрывает международный авторитет самого Израиля», – говорится в заявлении.

    МИД Египта выразил «полное неприятие попыток закрепить статус-кво через незаконное расширение поселений», а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим написал, что планы «серьезно подрывают перспективу единого палестинского государства». Генсек ООН, по словам его представителя Стефана Дюжаррика, «глубоко обеспокоен» сообщениями о новых незаконных поселениях.

    Проект Е1 предполагает строительство не менее 3400 единиц жилья на территории около 12 квадратных километров палестинской земли и должен соединить Восточный Иерусалим с поселением Маале-Адумим, разделив Западный берег с севера на юг. Окончательное одобрение план получил в августе 2025 года, тогда министр финансов Бецалель Смотрич назвал его «историческим» и заявил, что «палестинское государство стирается с карты не лозунгами, а действиями» – тогда против плана выступила как минимум 21 страна.

    По данным гуманитарного органа ООН, за первые четыре месяца 2026 года палестинцев принудительно переселили в результате нападений поселенцев, разрушений домов и выселений больше, чем за весь 2025 год. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что десятки палестинских общин на Западном берегу сейчас находятся под угрозой исчезновения, а аналитики связывают активизацию поселенческой политики с приближающимися октябрьскими выборами в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг критику Британии по поводу новых поселений в зоне E1. Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш ранее назвал строительство новых поселений на Западном берегу угрозой палестинской государственности. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о приближении точки невозврата в реализации принципа сосуществования двух государств из-за действий Израиля.

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    21 августа 2026, 13:49 • Новости дня
    Бен-Гурион возглавил антирейтинг аэропортов мира

    Аэропорт Бен-Гурион признан самым проблемным в мире после забастовки персонала

    Tекст: Мария Иванова

    Главный аэропорт Израиля не может справиться с последствиями забастовки персонала, из-за которой рейсы задерживаются в среднем на час, а багаж выдают до двух часов.

    Аэропорт Бен-Гурион возглавил мировой рейтинг сбоев после забастовки сотрудников, которая парализовала работу главной авиагавани страны на пике сезона отпусков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

    Индекс сбоев Flightradar24 варьируется от нуля до пяти и учитывает количество задержанных рейсов, среднюю продолжительность задержки и число отмененных вылетов. В пятницу утром аэропорт достиг наивысшего показателя как по взлетам, так и по посадкам.

    Спустя сутки после окончания забастовки аэропорт не справляется с накопившейся нагрузкой пассажиропотока. Почти все рейсы задерживаются в среднем на час, а выдача багажа может занять до двух часов. Израильские авиакомпании El Al и Arkia, не имеющие отношения к забастовке, предложили пассажирам отказаться от перелетов в пятницу и получить ваучер на будущую поездку.

    Генеральный директор министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков заявил в интервью гостелерадиокомпании Kan, что имидж страны в мире авиации еще больше пострадал после забастовки. «Мы пытаемся восстановить имидж Израиля как места, где, по нашему мнению, все хорошо. А это нанесло очень серьезный ущерб организаторам туристических поездок, тем, кто занимается продвижением Израиля и привлечением туристов», – сказал он.

    В четверг работа главного израильского аэропорта была сильно нарушена из-за внеплановой забастовки сотрудников, недовольных нехваткой персонала и огромной нагрузкой. На несколько часов закрылись стойки регистрации, а прием воздушных судов значительно сократился. Кризис затронул тысячи пассажиров и десятки рейсов, которые часами не могли зарегистрироваться или получить багаж по прилете. После переговоров с участием руководства управления аэропортов и председателя профсоюза работники возобновили работу в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работники аэропорта Бен-Гурион приостановили забастовку раньше объявленного срока из-за нехватки персонала и высоких нагрузок.

    Ранее глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из главного гражданского аэропорта страны.

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    21 августа 2026, 13:39 • Новости дня
    В Стамбуле к берегу прибило беспилотник

    На пляже Стамбула нашли дрон

    Tекст: Мария Иванова

    На побережье Черного моря в стамбульском районе Арнавуткей рыбаки заметили выброшенный на берег беспилотник, который военные решили уничтожить из-за угрозы взрывчатки.

    Беспилотный аппарат обнаружили на берегу в стамбульском районе Арнавуткей на побережье Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. О находке власти узнали от местных рыбаков.

    Спасатели, прибывшие на место, уведомили береговую охрану и вызвали саперов ВМС из-за возможного наличия взрывчатки. Военные обследовали дрон и заявили, что уничтожат его в качестве меры предосторожности.

    17 августа в том же районе Стамбула нашли боеприпас. Принадлежность как дрона, так и боеприпаса пока не установлена.

    В черноморских провинциях Турции в последнее время неоднократно находили обломки беспилотников, в том числе со взрывчаткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стамбульском районе Еникей неподалеку от аэропорта прохожие обнаружили на пляже подозрительный объект, похожий на беспилотник.

    Ранее в турецкой провинции Сакарья береговая охрана извлекла из воды неопознанный летательный аппарат без взрывчатки на борту.

    Также саперы в районах Арнавуткей и Орманлы ликвидировали обломки дрона-камикадзе, начиненного взрывчаткой.

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