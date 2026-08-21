Минюст Турции потребовал объявить Нетаньяху в международный розыск

Турция потребовала объявить Нетаньяху в международный розыск за геноцид

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Минюста Турции Акын Гюрлек обратился в МВД и МИД страны с требованием задействовать красный бюллетень Интерпола в отношении Биньямина Нетаньяху. Политика обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности, передает ТАСС.

«В соответствии с ордерами на арест, выданными 14 июля 2026 года в отношении Нетаньяху по обвинению в геноциде, министерство юстиции обратилось в МВД с просьбой выдать красные уведомления о международном розыске, соответствующие документы были также направлены в МИД», – сообщил Гюрлек.

Министр подчеркнул, что Анкара не приемлет заявлений о неподсудности израильского руководства. По его словам, турецкие власти не допустят безнаказанности за преступления в Газе и намерены использовать все правовые механизмы. Месяцем ранее суд Стамбула выдал ордер на арест Нетаньяху в рамках дела о гуманитарной флотилии «Сумуд».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд Стамбула объявил Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол.

Напомним, в ноябре прошлого года стамбульская прокуратура выдала ордер на арест израильского премьера по обвинению в геноциде. А в 2024 году Международный уголовный суд санкционировал арест политика за военные преступления в секторе Газа.