Израиль объявил о подготовке к внезапной войне

Глава Генштаба Израиля заявил о подготовке к внезапной войне

Tекст: Игорь Иножарский

Замир выступил на конференции высокопоставленных командиров ЦАХАЛ на базе Глилот, посвященной завершению расследования провалов 7 октября 2023 года, пишет Israel National News. Он подчеркнул, что военные должны готовиться к возможной внезапной войне и укреплять способность противостоять угрозам на нескольких фронтах.

«Мы строим стратегию ЦАХАЛ с готовностью к внезапной войне, включая упреждающее предотвращение серьезных угроз по мере их развития... Кто бы ни угрожал причинить нам вред и ни наращивал возможности для этого – мы будем действовать заранее и нанесем им решающий удар», – заявил Замир.

Он отметил, что Израилю необходима более крупная армия, способная реагировать на одновременные угрозы из-за небольших размеров страны и отсутствия стратегической глубины. По его словам, 2027 год будет посвящен расследованию войны в целом, включая анализ отдельных театров боевых действий.

В ходе конференции Замир вручил почетную грамоту прапорщику В. из Подразделения 8200, который до 7 октября предупреждал о подготовке ХАМАС к масштабной внезапной атаке. Глава Генштаба призвал поощрять независимое мышление в армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. В марте ЦАХАЛ объявил об убийстве командира разведки ХАМАС в Хан-Юнисе. В прошлом году глава Генштаба Израиля заявил о готовности к длительной кампании.