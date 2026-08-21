Попавшая под колеса автомобиля в Уфе 13-летняя девочка осталась жива

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел утром на улице Губайдуллина, передает РИА «Новости». Водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen при повороте наехал на 13-летнего подростка. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В городской Госавтоинспекции прокомментировали состояние пострадавшей.

«В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущена», – сообщили в ведомстве.

Момент аварии попал на видео, кадры быстро распространились в социальных сетях. На записи видно, как после удара школьницу отбрасывает на капот, затем она падает на асфальт, и машина переезжает ее. После этого ребенок самостоятельно садится, а к ней подбегает водитель иномарки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Воронежской области водитель иномарки насмерть сбил школьницу вне пешеходного перехода.

В июне суд в Новосибирской области приговорил женщину к пяти годам лишения свободы за смертельный наезд на ребенка на самокате.

В том же месяце в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с ехавшими на одном электросамокате тремя подростками.