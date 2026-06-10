Сибирячку осудили за смертельное ДТП с ребенком

Tекст: Алексей Дегтярёв

Карасукский райсуд приговорил жительницу Новосибирской области к пяти годам лишения свободы за смертельное ДТП, сообщает телеканал 360.

Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В ходе разбирательства суд установил, что водитель не имела прав на управление автомобилем. Она ехала на иномарке Toyota со скоростью не менее 96 километров в час. На пересечении улиц Ленина и Красноармейской автомобиль столкнулся с ребенком, который проезжал перекресток на электрическом самокате.

В результате аварии несовершеннолетний скончался от полученных травм. Кроме тюремного срока, суд обязал виновницу выплатить семье погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в Новосибирской области в результате столкновения двух автомобилей погибли трое детей и трое взрослых. В октябре того же года в Новосибирске пьяный юноша без прав сбил шесть человек на автобусной остановке.