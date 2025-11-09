При ДТП в Новосибирской области погибли трое детей и трое взрослых

Tекст: Катерина Туманова

По предварительным данным, утром воскресенья, в 4.30 утра, водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. На 139 км он выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», который двигался по встречной полосе.

«В результате ДТП скончались водитель автомобиля ВАЗ-21099, мужчина, 1995 года рождения, и пассажиры: мужчина, 1989 года рождения, женщина, 1990 года рождения, трое несовершеннолетних детей-2015, 2017, 2025 годов рождения», – сказано в Telegram-канале регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что водитель «Вольво», мужчина 1985 года рождения, в результате ДТП не пострадал.

Экипаж Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства ДТП.

