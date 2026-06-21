Фидан заявил о сложностях в переговорах США и Ирана

Tекст: Денис Тельманов

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, обсудив реализацию соглашения между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости». Турецкий министр отметил, что процесс может столкнуться со сложностями.

«Сегодня переговоры фактически начались. Мы только что разговаривали со Стивом Уиткоффом, эта тема также была в повестке. После подписания меморандума ряд вопросов был оставлен на обсуждение в течение 60 дней. По важнейшим темам уже продемонстрирована политическая воля, и я верю, что благодаря интенсивной работе существующие проблемы удастся преодолеть», – заявил Фидан.

По словам министра, сторонам предстоит решить сложные технические вопросы, включая механизмы ядерной верификации, санкционный режим и создание системы предотвращения новых конфликтов. Фидан подчеркнул, что эти темы имеют принципиальное значение, поэтому задержки и временные тупики следует воспринимать как естественную часть переговоров. Он также предупредил о рисках внешнего вмешательства со стороны сил, заинтересованных в срыве договоренностей.

Напомним, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ определяет сроки снятия США морской блокады и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе.

Тегеран обязался не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Итогом для Ирана должно стать снятие санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США и Ирана приступили к закрытым техническим переговорам в Швейцарии.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибыл на место для обсуждения деталей соглашения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прилетел в Бюргеншток для участия в консультациях.