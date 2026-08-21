Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.3 комментария
Суд в Казани вынес приговор владельцу загрызших женщину собак
Хозяин загрызших женщину собак в Казани получил два года ограничения свободы
Советский районный суд Казани приговорил местного жителя к ограничению свободы из-за гибели женщины после нападения стаи собак.
Суд признал 77-летнего Иосифа Лифшица виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура РТ.
Мужчина не обеспечил безопасность на территории производственной базы в Казани, где содержал 17 собак, которые могли свободно покидать участок.
Трагедия произошла 9 ноября 2024 года, когда животные напали на 48-летнюю Жанну Хусаинову, шедшую на работу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, несмотря на попытки вызвать помощь.
Осужденному назначили один год и 10 месяцев ограничения свободы, а также запретили заниматься содержанием собак в течение двух с половиной лет. Суд также обязал его выплатить по 2 млн рублей компенсации мужу, матери и сестре погибшей. «С приговором не согласен», – заявил после оглашения вердикта осужденный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд Ставрополя также приговорил владелицу загрызших ребенка собак к ограничению свободы.
В июле в Подмосковье американские булли покусали пятилетнего мальчика на детской площадке. А чуть позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о нападении другой собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой.