Суд в Казани вынес приговор владельцу загрызших женщину собак

Хозяин загрызших женщину собак в Казани получил два года ограничения свободы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд признал 77-летнего Иосифа Лифшица виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура РТ.

Мужчина не обеспечил безопасность на территории производственной базы в Казани, где содержал 17 собак, которые могли свободно покидать участок.

Трагедия произошла 9 ноября 2024 года, когда животные напали на 48-летнюю Жанну Хусаинову, шедшую на работу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, несмотря на попытки вызвать помощь.

Осужденному назначили один год и 10 месяцев ограничения свободы, а также запретили заниматься содержанием собак в течение двух с половиной лет. Суд также обязал его выплатить по 2 млн рублей компенсации мужу, матери и сестре погибшей. «С приговором не согласен», – заявил после оглашения вердикта осужденный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года суд Ставрополя также приговорил владелицу загрызших ребенка собак к ограничению свободы.

В июле в Подмосковье американские булли покусали пятилетнего мальчика на детской площадке. А чуть позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о нападении другой собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой.