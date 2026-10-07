Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Министр окружающей среды Молдавии призвал граждан привыкать к нехватке воды
Глава министерства окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что жителям республики следует привыкать к дефициту воды в реках.
«У нас наблюдается низкий уровень воды на обеих важнейших реках, которые снабжают большую часть населения Республики Молдова. К сожалению, тенденция довольно печальная, и нам нужно привыкать», – приводит РИА «Новости» слова Хаждера.
Министр пояснил, что местным властям предстоит адаптироваться к сложившейся ситуации и искать новые пути обеспечения населения водой.
Он добавил, что в Кишинев были приглашены эксперты из Греции для анализа ситуации. Они провели ряд технических заседаний, и в ближайшее время предложат решение проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти Украины в проблемах с Днестром.
В прошлом месяце власти Молдавии предупредили о риске отключения воды в Кишиневе.
Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского Новоднестровского водохранилища.