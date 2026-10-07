Министр окружающей среды Молдавии призвал граждан привыкать к нехватке воды

Tекст: Елизавета Шишкова

«У нас наблюдается низкий уровень воды на обеих важнейших реках, которые снабжают большую часть населения Республики Молдова. К сожалению, тенденция довольно печальная, и нам нужно привыкать», – приводит РИА «Новости» слова Хаждера.

Министр пояснил, что местным властям предстоит адаптироваться к сложившейся ситуации и искать новые пути обеспечения населения водой.

Он добавил, что в Кишинев были приглашены эксперты из Греции для анализа ситуации. Они провели ряд технических заседаний, и в ближайшее время предложат решение проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти Украины в проблемах с Днестром.

В прошлом месяце власти Молдавии предупредили о риске отключения воды в Кишиневе.

Кишинев заявил о критических рисках из-за украинского Новоднестровского водохранилища.