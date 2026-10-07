Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани
СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере
Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.
В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
«Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.
По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.
В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.
В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.