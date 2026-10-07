Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 млн рублей за повторное невыполнение требований российского законодательства.
Американская компания Zoom признана виновной в повторном игнорировании требований российского законодательства и оштрафована на сумму около 66 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей», – сообщили в суде.
Протокол в отношении компании был составлен за повторное неисполнение иностранным юридическим лицом обязанности по созданию филиала, представительства или личного кабинета на сайте Роскомнадзора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Москве также оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей. До этого компанию наказали на 15 млн рублей за нарушение законодательства в России.
Ранее Zoom перекрывала доступ к платным аккаунтам российских вузов.