Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Алиханов озвучил планы по локализации сельхозтехники
Алиханов: Россия доведет уровень локализации сельхозтехники до 90% к 2030 году
Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что к 2030 году уровень локализации производства сельскохозяйственной техники в стране должен составить 90%.
«По локализации мы к 2030 году должны выйти на уровень 90%. Сейчас у нас охват российской техникой 55%, мы планируем выйти на 80% – задача непростая, но я думаю, что мы сможем ее достичь», – заявил Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке «Золотая осень», передает РИА «Новости».
По словам министра, сейчас самые сильные позиции на рынке занимают российские и белорусские тракторы, зерноуборочные комбайны и кормоуборочная техника.
По итогам прошлого года доля новых российских и белорусских тракторов в парке превысила 13%, а новых комбайнов составила около 14,5%. В сегменте навесного и прицепного оборудования доля на рынке достигла 60%.
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