  • Новость часаКремль перечислил позвонивших Путину в день рождения зарубежных лидеров
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    43 комментария
    7 октября 2026, 17:25 • Новости дня

    Алиханов озвучил планы по локализации сельхозтехники

    Алиханов: Россия доведет уровень локализации сельхозтехники до 90% к 2030 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что к 2030 году уровень локализации производства сельскохозяйственной техники в стране должен составить 90%.

    «По локализации мы к 2030 году должны выйти на уровень 90%. Сейчас у нас охват российской техникой 55%, мы планируем выйти на 80% – задача непростая, но я думаю, что мы сможем ее достичь», – заявил Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке «Золотая осень», передает РИА «Новости».

    По словам министра, сейчас самые сильные позиции на рынке занимают российские и белорусские тракторы, зерноуборочные комбайны и кормоуборочная техника.

    По итогам прошлого года доля новых российских и белорусских тракторов в парке превысила 13%, а новых комбайнов составила около 14,5%. В сегменте навесного и прицепного оборудования доля на рынке достигла 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин отметил успехи в модернизации российской сельхозтехники.

    Глава кабмина вручил государственные награды работникам агропромышленного комплекса.

    В августе разработчик электромобиля «Атом» рассказал об уровне локализации машины.

    7 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Песков озвучил планы Путина в день рождения

    Путин проведет день рождения за рабочими делами

    Песков озвучил планы Путина в день рождения
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в день 74-летия будет работать согласно графику и проведет ряд телефонных переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства есть публичные мероприятия, раньше времени о которых он объявлять не стал.

    Часть среды Путин отведет подготовке к международному саммиту в Туркмении, где, кроме участия во многосторонних заседаниях, ожидается серия двусторонних бесед, передает ТАСС.

    «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина.

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    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    В Сочи временно ограничили доступ на набережные и пляжи

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава города-курорта Андрей Прошунин сообщил, что в акватории происходит открытое горение, а приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, пока Росгидрометцентр ведет оперативный расчёт направления продуктов горения.

    «Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», – написал глава города Сочи в Max-канале.

    Все службы координируются, идет оценка обстановки, принимаются необходимые меры для ликвидации горения. Прошунин уточнил, что на постоянной основе ведётся мониторинг качества воздуха и воды.

    «Рано утром начнётся подробный анализ и визуальный контроль ситуации», – отметил он.

    Ранее глава федеральной территории «Сириус» сообщил об отсутствии превышения загрязняющих веществ. В этот день сообщалось, что у берегов Сочи загорелся танкер.

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    7 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией

    Посол Нечаев призвал Германию вспомнить историю войн с Россией

    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев посоветовал европейским государственным деятелям освежить в памяти исторические события, чтобы избежать повторения прошлых ошибок в отношениях с Россией.

    «Желание повоевать с Россией, напротив, всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Некоторым германским, да и европейским политикам неплохо бы освежить в памяти базовые уроки истории. Рядовые немцы почему-то помнят их гораздо лучше», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Рассуждая о перспективах восстановления двусторонних связей, посол обратил внимание на цикличность исторических процессов. Он пояснил, что именно тесное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Берлина всегда служило надежным фундаментом для процветания немецкого государства.

    «Не говоря уже о процессе послевоенного примирения наших стран и народов», – добавил он.

    Напомним, отношения Берлина и Москвы осложнились после инцидента в Лейпциге с дроном у аэропорта, в чем Германия бездоказательно обвинила Россию. Дипломат назвал действия Германии в связи с инцидентом провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации и заявил о курсе Берлина на дальнейшую эскалацию против России.

    Посол Нечаев в Германии заявлял в сентябре о нежелании России конфликтовать с Европой.

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    7 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в тройку мировых лидеров по объемам запасов титана, уступая лишь Китаю и Австралии, сообщили в Минприроды.

    По данным пресс-службы ведомства, объем балансовых запасов оценивается почти в 600 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Что касается титана, Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этого полезного ископаемого в мире – ее балансовые запасы оцениваются в 597 млн тонн. Это третье место в мире после Китая и Австралии», – подчеркнули там.

    Ожидается, что по итогам геологоразведочных работ в 2026 году российские компании обеспечат прирост балансовых запасов титана на 165 тыс. тонн.

    Кроме того, в 2026 году на поиск этого ценного металла запланированы частные инвестиции в размере 344,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла шестое место в мире по запасам урана. Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам золота. Глава Минприроды сообщил о новых запасах циркония в Заполярье.


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    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    6 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России

    Замминистра обороны Евкуров передал Звезду Героя России семье командира Гаспаряна

    Семье погибшего командира батальона «Арбат» передали «Золотую Звезду» Героя России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров передал медаль «Золотая Звезда» Героя России семье погибшего в зоне спецоперации на Украине командира батальона «Арбат» Айка Гаспаряна.

    В церемонии награждения в Министерстве обороны приняли участие отец бойца Арсен Гаспарян и его невеста Виктория, которым вручили медаль и грамоту. На встрече также присутствовали представители добровольческой бригады «Арбат», передает ТАСС со ссылкой на Союз армян России.

    Участники мероприятия поддержали инициативу о проведении соревнований по стрельбе имени Гаспаряна.

    Командир отдельного батальона спецназначения Добровольческого корпуса, состоявший в совете и правлении Союза армян России, погиб в зоне спецоперации в феврале. В октябре у него должен родиться сын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале командир батальона «Арбат» Гаспарян погиб при выполнении задания.

    В августе прошлого года глава подразделения Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве.

    В начале прошлого года создатель батальона пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Эксперт: Путин по характеру и мировоззрению – самый русский лидер за последние столетия
    Эксперт: Путин по характеру и мировоззрению – самый русский лидер за последние столетия
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Россияне воспринимают Владимира Путина как своего человека, к которому можно обратиться за помощью и быть услышанным, сказал политолог, депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, близость президента к гражданам проявляется в общении с людьми, его отношении к истории страны и к своей малой родине, а также в ценностях, которыми он руководствуется при принятии решений. 7 октября глава государства отмечает день рождения.

    «Президент, наверное, самый русский лидер за последние столетия. Он точно лидер по характеру, по мировоззрению, по тому, как он разделяет наши тревоги и наши надежды, как он разговаривает с людьми по отдельности и со всеми нами вместе. И безусловно, его отдельное отношение к православию и православным святыням тоже близко многим из нас», – считает Асафов.

    Он отмечает, что именно поэтому люди часто обращаются непосредственно к президенту со своими проблемами. «В разговорах президент воспринимается как свой, а не как какой-то там представитель некой недоступной политической элиты. Это человек, который может приехать в Новосибирск, остановиться и выйти из машины, чтобы пообщаться с людьми. Это человек, который на связи не только с командирами, но и с рядовыми бойцами. Это человек, который одинаково внимательно выслушивает и губернаторов, и простых рабочих завода по обработке рыбы на Курилах. Люди это чувствуют и ценят», – говорит депутат.

    Он подчеркивает, что президент весьма близок к простым людям – он использует живые народные фразы и выражения. «Он по-настоящему любит нашу историю, с трепетом к ней относится, как и к истории своей семьи. Он часто вспоминает своих предков из Тверской области – простых крестьян, и малую родину Санкт-Петербург – так же, как и любой из нас помнит и свою малую родину, историю нашей семьи, наших предков», – добавляет политолог.

    Кроме того, эксперт отметил ценности, которые стали фундаментом российского мировоззрения, центральной частью государственной политики и легли в основу указа о национальных целях развития России и основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.

    «Президент сам разделяет каждую из этих традиционных духовно-нравственных ценностей. Он точно знает, что такое справедливость, и отстаивает ее. Он часто говорит о наших героях, которые служат Отечеству. Он привержен, как и многие из нас, приоритету духовного над материальным. Глава государства разделяет эти ценности, опирается на них в своих решениях», – подчеркнул депутат.

    «И безусловно, в день рождения президента хочется поздравить его от лица всей страны, поскольку он действительно близкий человек для большинства людей, живущих в России», – подытожил Асафов.

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    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    6 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал условие потери Арменией преференций на газ из России

    МИД предрек Армении потерю преференций на газ при отказе от союза с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что пересмотр Ереваном статуса союзнических отношений с Москвой приведет к потере преференций в цене на российский газ.

    Пересмотр армянскими властями союзного статуса двусторонних отношений с Москвой приведет к отказу от предоставляемых Россией льгот, в том числе в цене на топливо, подчеркнул Калугин, передает РИА «Новости».

    «У нас с Арменией объемная договорно-правовая база, которая закрепляет привилегированный, союзнический статус двусторонних отношений. Если армянские власти в рамках «диверсификации» внешней политики хотят этот статус пересмотреть – это их право. Но тогда придется также отказаться от преференций, которые Москва предоставляет только своим союзникам. Один из примеров таких преференций – цена на газ», – сказал он.

    Дипломат отметил, что российская сторона не возражает против закупки Ереваном газа у других стран, так как эта возможность предусмотрена двусторонним соглашением от 2013 года.

    При этом он призвал осознавать альтернативу российским поставкам. Калугин напомнил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого Арменией газа, поставляя около 2,2–2,7 млрд кубических метров в год без экспортных пошлин по фиксированной цене 177,5 доллара за тысячу кубических метров. Кроме того, республика получает российские нефтепродукты без пошлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский МИД исключил возможность для Армении найти более выгодные условия поставок газа.

    В субботу зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предостерег Ереван от превращения в «новую Украину».

    Ранее Москва возобновила подачу природного газа в закавказскую республику.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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