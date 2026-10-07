Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Рособрнадзор определил сроки всероссийских проверочных работ
Рособрнадзор: ВПР в школах в 2027 году пройдут с 19 апреля по 21 мая
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах для обучающихся 4–8-х и 10-х классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в Рособрнадзоре.
Результаты тестирования будут использоваться для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления учебных заведений с низкими показателями и признаками необъективного оценивания, сообщает Рособрнадзор. Кроме того, итоги помогут скорректировать программы развития и спланировать контрольно-надзорную деятельность.
Отмечается также, что 18 из 58 показателей Индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты» связаны с Всероссийскими проверочными работами.
Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в этом году в 29 регионах России также пройдет исследование воспитательного потенциала образовательных организаций.
«Просьба отнестись внимательно к этой процедуре, она очень важна. По ее итогам все образовательные организации получат обратную связь», – заявил он.
Помимо этого, в ноябре 2026 года состоится исследование компетенций учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.
Ранее было опубликовано расписание проведения всероссийских проверочных работ на текущий год. До этого Рособрнадзор предложил считать впр итоговой контрольной работой.