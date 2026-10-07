Рособрнадзор определил сроки всероссийских проверочных работ

Рособрнадзор: ВПР в школах в 2027 году пройдут с 19 апреля по 21 мая

Tекст: Тимур Шайдуллин

Результаты тестирования будут использоваться для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления учебных заведений с низкими показателями и признаками необъективного оценивания, сообщает Рособрнадзор. Кроме того, итоги помогут скорректировать программы развития и спланировать контрольно-надзорную деятельность.

Отмечается также, что 18 из 58 показателей Индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты» связаны с Всероссийскими проверочными работами.

Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в этом году в 29 регионах России также пройдет исследование воспитательного потенциала образовательных организаций.

«Просьба отнестись внимательно к этой процедуре, она очень важна. По ее итогам все образовательные организации получат обратную связь», – заявил он.

Помимо этого, в ноябре 2026 года состоится исследование компетенций учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

Ранее было опубликовано расписание проведения всероссийских проверочных работ на текущий год. До этого Рособрнадзор предложил считать впр итоговой контрольной работой.