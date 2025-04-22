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Рособрнадзор предложил считать ВПР итоговой контрольной работой
Рособрнадзор направил предложение по признанию ВПР итоговой контрольной
Инициатива по объединению Всероссийских проверочных работ с итоговыми контрольными направлена для соблюдения норм по числу контрольных в школах.
Рособрнадзор предложил Минпросвещения признать Всероссийские проверочные работы (ВПР) итоговыми контрольными работами, передает ТАСС. В ведомстве считают, что это позволит соблюдать требование по максимальному количеству контрольных работ, которые не должны занимать более 10% учебного времени по каждому предмету, и устранить лишнюю нагрузку на школьников.
В сообщении подчеркивается, что введение ВПР в качестве итоговых контрольных будет логическим шагом к формированию единого образовательного пространства: единые стандарты, программы, планирование, учебники и итоговые работы. В ведомстве отметили, что ВПР направлены на комплексную оценку качества образования как на федеральном, так и на региональном и школьном уровнях, а задания ориентированы на проверку базового уровня подготовки учеников.
В Рособрнадзоре также отметили, что продолжительность ВПР по ряду предметов в этом году сокращена, а список дисциплин расширен за счет литературы, литературного чтения, иностранных языков и информатики. ВПР ежегодно сдают более 7,5 млн учащихся, а вся информация о датах и участниках была доведена до начала 2024/2025 учебного года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских образовательных учреждениях планируют внедрить унифицированное расписание уроков и установить нормы для контрольных и проверочных работ, Минпросвещения установило количество часов для домашних заданий для учеников первых-четвертых классов с 1 сентября 2025 года, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего учебного года в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.