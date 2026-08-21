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У самолета Nordwind произошла разгерметизация по пути из Уфы в Таджикистан
Пассажирский лайнер Boeing 737, выполнявший рейс из Уфы в Таджикистан, столкнулся с серьезной проблемой во время снижения.
Инцидент с разгерметизацией салона произошел на борту самолета авиакомпании Nordwind, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Воздушное судно следовало по маршруту Уфа – Бохтар.
«20.08.2026 при полете по маршруту: Уфа (Российская Федерация) – Бохтар (Республика Таджикистан) произошел серьезный авиационный инцидент с самолетом Boeing 737-800 RA-73318 авиакомпании Nordwind (Российская Федерация), связанный с разгерметизацией воздушного судна во время снижения», – заявили в ведомстве.
Несмотря на техническую неполадку, экипажу удалось благополучно посадить лайнер в аэропорту назначения. Пострадавших в результате ЧП не было. Для выяснения всех обстоятельств случившегося комитет уже создал специальную комиссию, которая приступила к расследованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший из Новосибирска в Сочи Boeing-737 вернулся в аэропорт вылета из-за вероятной разгерметизации салона.
Ранее самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Шереметьево после срабатывания системы контроля герметичности.
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