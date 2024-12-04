Самолет из Иркутска штатно сел в Пекине после сигнала о разгерметизации

Лайнер «Сибири» успешно приземлился в Пекине после сигнала о разгерметизации

Tекст: Мария Иванова

Командир самолета авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из Иркутска в Пекин, решил снизиться после получения сигнала о разгерметизации салона. Как передает ТАСС, работа систем была восстановлена, и лайнер благополучно приземлился в Пекине. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента.

На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Все пассажиры оборотного рейса были доставлены в пункт назначения на резервном самолете. Техническая ревизия состояния систем воздушного судна уже начата.

Посадка прошла в штатном режиме. В пресс-службе S7 Airlines уточнили, что датчик падения давления в кабине вызвал снижение, переход на ручное управление и заблаговременный выпуск кислородных масок.

Причем информация СМИ о том, что маски якобы не сработали, не соответствует действительности.

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. Речь идет о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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