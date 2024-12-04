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Самолет из Иркутска штатно сел в Пекине после сигнала о разгерметизации
Лайнер «Сибири» успешно приземлился в Пекине после сигнала о разгерметизации
Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Иркутска в Пекин, безопасно приземлился в пункте назначения после сигнала о падении давления в салоне, что потребовало ручного управления системой.
Командир самолета авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из Иркутска в Пекин, решил снизиться после получения сигнала о разгерметизации салона. Как передает ТАСС, работа систем была восстановлена, и лайнер благополучно приземлился в Пекине. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента.
На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Все пассажиры оборотного рейса были доставлены в пункт назначения на резервном самолете. Техническая ревизия состояния систем воздушного судна уже начата.
Посадка прошла в штатном режиме. В пресс-службе S7 Airlines уточнили, что датчик падения давления в кабине вызвал снижение, переход на ручное управление и заблаговременный выпуск кислородных масок.
Причем информация СМИ о том, что маски якобы не сработали, не соответствует действительности.
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