Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.2 комментария
Самолет с задымлением приземлился в Шереметьево
Лайнер Airbus A350 со сработавшим датчиком задымления в салоне совершил благополучную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщил источник в авиационных службах.
Воздушное судно благополучно приземлилось, согласно предварительной информации, никто не пострадал, сказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что у летевшего из Хабаровска в Москву борта сработал датчик задымления в салоне, после чего в воздушной гавани начали готовиться к его экстренной посадке.