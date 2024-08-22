В Шереметьево начали готовиться к экстренной посадке Airbus A350

Tекст: Алексей Дегтярев

Самолет с пассажирами направлялся из Хабаровска в Москву, он готовится совершить экстренную посадку в Шереметьево, поскольку у него сработал датчик задымления в салоне, указал собеседник ТАСС.

Отмечается, что воздушное судно находится в воздухе свыше семи часов, на место посадки направились экстренные службы.

В конце июля самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Уфу, произвел аварийную посадку в Самаре, инцидент произошел из-за сработавшего датчика задымления.