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В Шереметьево начали готовиться к экстренной посадке Airbus A350
В столичном аэропорту Шереметьево готовится посадка лайнера Airbus A350, у которого сработал датчик задымления, сообщил источник в авиационных службах.
Самолет с пассажирами направлялся из Хабаровска в Москву, он готовится совершить экстренную посадку в Шереметьево, поскольку у него сработал датчик задымления в салоне, указал собеседник ТАСС.
Отмечается, что воздушное судно находится в воздухе свыше семи часов, на место посадки направились экстренные службы.
В конце июля самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Уфу, произвел аварийную посадку в Самаре, инцидент произошел из-за сработавшего датчика задымления.