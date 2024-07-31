Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.9 комментариев
Самолет совершил экстренную посадку в Самаре из-за датчика задымления
Самолет совершил экстренную посадку в Самаре из-за срабатывания датчика задымления
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Уфу, совершил аварийную посадку в аэропорту Курумоч в Самаре, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, 31 июля воздушное судно приземлилось в аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления в заднем отсеке, передает ТАСС.
Для пассажиров Airbus А321, обслуживавшего рейс, в аэропорту была организована мобильная приемная. Куйбышевская транспортная прокуратура следит за соблюдением их прав и устанавливает обстоятельства инцидента.
В пресс-службе аэропорта Курумоч сообщили, что спасатели, прибывшие на место стоянки самолета, не обнаружили признаков возгорания. Аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме.