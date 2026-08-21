Израиль усилил авиацию новым заправщиком из США

ЦАХАЛ получил второй Boeing KC-46 из шести заказанных у США

Tекст: Мария Иванова

Церемония передачи второго заправщика прошла на авиабазе Неватим в четверг, передает РИА «Новости».

«Этот самолет является вторым из шести самолетов-заправщиков, приобретенных в США для ВВС Израиля, и является частью более масштабной программы наращивания сил, проводимой министерством обороны», – сообщили в ЦАХАЛ.

Военные пояснили, что новая техника расширяет оперативную дальность и продолжительность полета истребителей во время боевых действий на нескольких аренах и на больших расстояниях. Всего Израиль заказал у США шесть самолетов Boeing KC-46 «Гидеон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дозаправщики KC-135 и KC-46 массово вылетели с баз в США на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов.

Израиль также намерен пополнить ВВС новыми эскадрильями F-35I и F-15IA в рамках программы наращивания военной авиации.