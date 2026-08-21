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    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 15:10 • Новости дня

    Израиль усилил авиацию новым заправщиком из США

    ЦАХАЛ получил второй Boeing KC-46 из шести заказанных у США

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля приняли на вооружение второй из шести заказанных у США самолетов-заправщиков Boeing KC-46.

    Церемония передачи второго заправщика прошла на авиабазе Неватим в четверг, передает РИА «Новости».

    «Этот самолет является вторым из шести самолетов-заправщиков, приобретенных в США для ВВС Израиля, и является частью более масштабной программы наращивания сил, проводимой министерством обороны», – сообщили в ЦАХАЛ.

    Военные пояснили, что новая техника расширяет оперативную дальность и продолжительность полета истребителей во время боевых действий на нескольких аренах и на больших расстояниях. Всего Израиль заказал у США шесть самолетов Boeing KC-46 «Гидеон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дозаправщики KC-135 и KC-46 массово вылетели с баз в США на фоне конфликта Израиля и Ирана.

    Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов.

    Израиль также намерен пополнить ВВС новыми эскадрильями F-35I и F-15IA в рамках программы наращивания военной авиации.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»

    Зеленский пожаловался на серьезный дефицит средств для ВСУ

    Зеленский пожаловался на «подорожание войны»
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке финансовых средств для ВСУ, назвав эту проблему главным вызовом для страны.

    Зеленский пожаловался на то, что конфликт требует все больше ресурсов, а «подорожание войны» стало главным вызовом для Украины, передает ТАСС.

    «Вы все знаете детали по одному из самых больших вызовов, который у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны. И нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – сказал Зеленский.

    Заявление прозвучало во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Соответствующая видеозапись была размещена в Telegram-канале Зеленского.

    Он также поручил новому главе оборонного ведомства провести аудит всех договоренностей с западными партнерами. Кроме того, Зеленский назвал ключевым приоритетом в преддверии зимы обеспечение противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне депутаты Верховной рады утвердили Евгения Хмару на пост министра обороны Украины.

    Неделей ранее украинский лидер заявил об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны. Между тем еще весной западные чиновники предрекали скорый дефицит средств для финансирования ВСУ.

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    20 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины ликвидированы морские транспортные суда, перевозившие вооружение и топливо для нужд украинской армии, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжает наносить удары по объектам на Украине, задействованным в военных целях. В порту Черноморска беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза, сообщает Минобороны.

    На борту пораженных судов находились боеприпасы и различное военное имущество. Кроме того, точным ударом уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в том же порту Черноморска.

    В этот же день российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Неделей ранее Вооруженные силы России уничтожили крупный склад с вооружением в порту Южный.

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    21 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    Марочко: ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие после освобождения Матяшево в ДНР, где противник потерял большую часть дислоцированной группировки, начали бои за соседнее Новогришино, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас начали бои за Новогришино, наносятся удары по Надии, также наши бойцы развивают успех северо-восточнее населенного пункта Доброполье. Следовательно, с освобождением Матяшево мы, прежде всего, прикрываем себе тылы для того, чтобы дальше продвигаться по направлению крупного населенного пункта Доброполье», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что после успехов в Доброполье соседнее Матяшево было освобождено без особых усилий, выдавливая украинских боевиков.

    «Большая часть была, конечно, уничтожена. И, естественно, сейчас после зачистки окрестностей данный населенный пункт перешел под наш контроль», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Zeit сообщила, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.


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    20 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 64 дрона ВСУ над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны за 12 часов успешно ликвидировали 64 вражеских БПЛА в пяти регионах страны, сообщило Минобороны.

    В течение дня с 8.00 до 20.00 мск системы ПВО нейтрализовали налет противника на южные и приграничные территории. Всего было сбито 64 украинских дрона, сообщает Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, цели были перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. В частности с вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ.

    А в среду системы ПВО сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России.


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    21 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    Дания отложила запуск завода по производству топлива для ракет ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Создание европейской площадки для выпуска твердого горючего для украинских ракет перенесено на конец 2027 года из-за проблем с безопасностью купленных помещений, передает брюссельский портал Euractiv.

    Реализация проекта компании Fire Point в Дании по строительству завода, производящего твердое топливо для украинских ракет, серьезно затягивается, а его стоимость выросла в три раза, передает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

    Изначально смета составляла 50 млн евро, однако теперь она достигла 150 млн евро.

    Местные власти пытались ускорить процесс. Как отмечает Euractiv, чиновники «сняли более 20 бюрократических преград для строительства завода», но эти меры не принесли результата.

    Главной причиной задержки стала непригодность приобретенного здания для работы с токсичными и взрывоопасными веществами. В итоге руководство Fire Point приняло решение возводить производственные цеха с нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России 20 августа поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point. Концерн Diehl Defence собрался перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ. Осенью 2025 года Украина и Великобритания договорились о совместном производстве артиллерии.

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    21 августа 2026, 11:02 • Новости дня
    Россия показала дрон-камикадзе с рекордной дальностью

    Рособоронэкспорт вывел на мировой рынок дрон «Гарпия-А1» с дальностью 1000 км

    Россия показала дрон-камикадзе с рекордной дальностью
    @ roe.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Зарубежным заказчикам предложен новейший российский барражирующий боеприпас «Гарпия-А1 (Э)», способный доставлять 50-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

    «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего барражирующего боеприпаса «Гарпия-А1 (Э)» дальностью до 1000 километров, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня на мировом рынке «Гарпия-А1 (Э)» – единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до тысячи километров», – сказал Михеев.

    Комплекс, разработанный концерном ВКО «Алмаз – Антей», предназначен для поражения стационарных целей с заданными координатами. По словам гендиректора, аппарат способен нести боевую часть свыше 50 килограммов, а его коэффициент вероятного отклонения не превышает четырех метров.

    Беспилотник уже вызвал интерес у иностранных заказчиков благодаря результатам боевого применения и был презентован ряду партнеров. «Рособоронэкспорт» готов обсуждать поставки комплекса и локализацию его производства на территории дружественных России стран.

    БПЛА дальнего действия БЛА-Д выполнен по схеме «летающее крыло» с толкающим винтом и бензиновым маршевым двигателем. Аппарат летает на высотах от 50 до 2500 метров со скоростью не менее 170 километров в час и продолжительностью полета не менее шести часов в автоматическом режиме.

    Длина фюзеляжа боеприпаса составляет 3,4 метра, размах крыла – три метра, взлетная масса – 250 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» ранее заявлял о планах включить новый барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ» в состав вооружения боевых машин.

    Эксперт Денис Федутинов отметил преимущество российских беспилотников за счет опыта реального боевого применения в зоне конфликта.

    Концерн «Калашников» ранее начал поставки в войска новых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10».

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    21 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» разбили две штурм-группы ВСУ у села Терновая

    ВС России уничтожили две штурм-группы ВСУ у села Терновая

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и пресекли попытки контратаки ВСУ у села Терновая на Харьковском направлении.

    «Противник предпринял очередную попытку контратаки силами двух штурмовых групп из состава 23 ошп в районе села Терновая. В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, остальные бежали», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также наступление «Северян» идут в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Стрелковые бои – в районе Гоптовки, в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы ведут стрелковые бои в районе Вольной Слободы и в Уланово. Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили свыше 440 дронов ВСУ. Российские войска уничтожили готовившуюся к отправке в Орехов технику. Марочко сообщил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино.

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    21 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    NBC: Руководство ВМС США обсуждает переименование авианосца в честь Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Строящийся авианесущий крейсер флота США может получить имя Дональда Трампа, что отменит прежнее решение увековечить память темнокожего героя Второй мировой войны.

    Разговоры о смене названия ведутся уже несколько месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC.

    Строящийся корабль относится к новейшему классу авианосцев типа «Джеральд Форд», который во время первого дальнего похода столкнулся с рядом технических проблем, включая поломки туалетов и крупный пожар.

    Во время первого президентского срока Трампа четвертый авианосец этой серии решили назвать «Дорис Миллер» в честь темнокожего матроса, отличившегося при отражении налета на Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Миллер встал за пулемет, хотя не был обучен обращению с ним, сбил не менее одного японского самолета и помог раненым добраться до укрытия. Он стал первым темнокожим матросом, удостоенным Военно-морского креста – второй по значимости награды ВМС США, которую ему лично вручил адмирал Честер Нимиц.

    По данным источников NBC, Миллера хотят посмертно наградить орденом Почета. Обладателей этой награды обычно увековечивают в названиях эсминцев, тогда как авианосцы традиционно называют в честь президентов.

    Окончательное решение о переименовании корабля будут принимать министр обороны Пит Хегсет и исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као, хотя формально полномочия по названию кораблей относятся к министру ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четвертый авианосец класса «Джеральд Форд» изначально планировали назвать USS Doris Miller, позднее Трамп поручил ВМС отказаться от электромагнитных катапульт именно на этом корабле.

    Глава Булого дома уже добился, что его имя получил целый класс кораблей, в итоге ВМС США решили закупить 15 линкоров класса Trump к 2055 году.

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    21 августа 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские инженеры создали уникального робота-сапера с лазером

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России разработали роботизированный комплекс, способный безопасно обезвреживать взрывоопасные предметы на расстоянии до 500 метров с помощью направленного теплового излучения.

    Робот позволяет уничтожать боеприпасы путем выжигания взрывчатого вещества без детонации на дистанции до 500 метров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

    «На кадрах луч беззвучно прожигает корпус боеприпаса и воспламеняет находящееся внутри взрывчатое вещество без его детонации. Температура при этом достигает 1000 градусов Цельсия. Уникальный опыт зафиксировали при помощи тепловизора», – отмечается в передаче.

    Комплекс обладает рядом серьезных преимуществ для военных инженеров. Он абсолютно безопасен для личного состава, так как машину можно отправить впереди саперной группы. Лазер обеспечивает хирургическую точность поражения, работая даже в условиях плотного тумана и задымления. Оператор наводит луч по прямой линии, удерживая цель в перекрестии прицела. Подъемный механизм позволяет эффективно действовать на заявленной дистанции.

    По словам создателей, новая техника идеально подходит для работы в полуразрушенных зданиях и городской застройке. Роботизированная платформа дает возможность саперам выполнять сложнейшие задачи по разминированию территорий, полностью исключая риск для их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году лазерная система дистанционного разминирования «Посох» прошла успешные испытания в зоне спецоперации.

    Российские инженеры начали разработку новой лазерной системы для противоминной разведки с использованием беспилотников.

    В 2024 году боевые испытания на авдеевском направлении завершил новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер».

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    21 августа 2026, 11:06 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал удерживавшего заложников в Газе командира ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные ликвидировали одного из боевиков ХАМАС, причастного к захвату и удержанию заложников во время атаки 7 октября 2023 года.

    ЦАХАЛ нанес удар в районе Нусейрата, где ликвидировал Сабахи Шахату – командира взвода военного крыла ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По данным армии, удар был произведен два дня назад, в среду.

    «Сабахи проник на израильскую территорию и участвовал в атаке 7 октября, а также в удержании многочисленных заложников в плену у ХАМАС во время войны», – сообщила пресс-служба армии.

    Военные уточнили, что ликвидированный боевик впоследствии пытался организовать нападения на военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля. Перед проведением удара военные приняли меры для снижения ущерба гражданскому населению, включая применение точных боеприпасов и воздушное наблюдение за районом операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух командиров подразделений военного крыла ХАМАС в южной и центральной частях сектора Газа.

    Ранее ЦАХАЛ уничтожил в районе Хан-Юниса командира роты движения Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, ответственного за удержание заложников.

    Палестинское движение также подтвердило гибель одного из главных организаторов нападения на Израиль – командира Изз ад-Дина аль-Хаддада.

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    21 августа 2026, 11:52 • Новости дня
    Западные страны осудили планы Израиля по разделу Западного берега

    Tекст: Игорь Иножарский

    Строительство нового поселения на Западном берегу реки Иордан, которое разделит палестинскую территорию на две части, вызвало резкую критику западных стран и ООН.

    Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Норвегия в совместном заявлении назвали открытие Израилем тендеров на строительство более 1200 единиц жилья в рамках проекта Е1 «недопустимым», нарушающим территориальную целостность палестинских территорий, передает Al Jazeera. Страны предупредили о «юридических и репутационных последствиях» для участников проекта и потребовали от Израиля немедленно отказаться от этих планов.

    «Это не только отдаляет нас от мира, но и подрывает международный авторитет самого Израиля», – говорится в заявлении.

    МИД Египта выразил «полное неприятие попыток закрепить статус-кво через незаконное расширение поселений», а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрахим написал, что планы «серьезно подрывают перспективу единого палестинского государства». Генсек ООН, по словам его представителя Стефана Дюжаррика, «глубоко обеспокоен» сообщениями о новых незаконных поселениях.

    Проект Е1 предполагает строительство не менее 3400 единиц жилья на территории около 12 квадратных километров палестинской земли и должен соединить Восточный Иерусалим с поселением Маале-Адумим, разделив Западный берег с севера на юг. Окончательное одобрение план получил в августе 2025 года, тогда министр финансов Бецалель Смотрич назвал его «историческим» и заявил, что «палестинское государство стирается с карты не лозунгами, а действиями» – тогда против плана выступила как минимум 21 страна.

    По данным гуманитарного органа ООН, за первые четыре месяца 2026 года палестинцев принудительно переселили в результате нападений поселенцев, разрушений домов и выселений больше, чем за весь 2025 год. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что десятки палестинских общин на Западном берегу сейчас находятся под угрозой исчезновения, а аналитики связывают активизацию поселенческой политики с приближающимися октябрьскими выборами в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг критику Британии по поводу новых поселений в зоне E1. Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш ранее назвал строительство новых поселений на Западном берегу угрозой палестинской государственности. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о приближении точки невозврата в реализации принципа сосуществования двух государств из-за действий Израиля.

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    21 августа 2026, 12:57 • Новости дня
    Туск заявил о повышении военных расходов Польши до 5% ВВП в 2027 году

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о повышении военных расходов страны до 5% ВВП в следующем году.

    Польша в этом году направляет на оборону 4,7% ВВП, передает РИА «Новости». Туск отметил, что этот показатель в среднем в два раза выше, чем у других стран НАТО.

    Польские власти в последнее время закупают большие объемы вооружения и военной техники. Для покрытия растущих расходов правительство республики недавно приняло решение повысить налоги для богатых граждан и компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об увеличении численности армии страны до 500 тыс. человек к 2030 году в рамках роста военных расходов.

    Ранее заместитель министра обороны Павел Залевский предложил увеличить финансирование оборонных нужд за счет повышения акцизов на алкоголь.

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    21 августа 2026, 13:49 • Новости дня
    Бен-Гурион возглавил антирейтинг аэропортов мира

    Аэропорт Бен-Гурион признан самым проблемным в мире после забастовки персонала

    Tекст: Мария Иванова

    Главный аэропорт Израиля не может справиться с последствиями забастовки персонала, из-за которой рейсы задерживаются в среднем на час, а багаж выдают до двух часов.

    Аэропорт Бен-Гурион возглавил мировой рейтинг сбоев после забастовки сотрудников, которая парализовала работу главной авиагавани страны на пике сезона отпусков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

    Индекс сбоев Flightradar24 варьируется от нуля до пяти и учитывает количество задержанных рейсов, среднюю продолжительность задержки и число отмененных вылетов. В пятницу утром аэропорт достиг наивысшего показателя как по взлетам, так и по посадкам.

    Спустя сутки после окончания забастовки аэропорт не справляется с накопившейся нагрузкой пассажиропотока. Почти все рейсы задерживаются в среднем на час, а выдача багажа может занять до двух часов. Израильские авиакомпании El Al и Arkia, не имеющие отношения к забастовке, предложили пассажирам отказаться от перелетов в пятницу и получить ваучер на будущую поездку.

    Генеральный директор министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков заявил в интервью гостелерадиокомпании Kan, что имидж страны в мире авиации еще больше пострадал после забастовки. «Мы пытаемся восстановить имидж Израиля как места, где, по нашему мнению, все хорошо. А это нанесло очень серьезный ущерб организаторам туристических поездок, тем, кто занимается продвижением Израиля и привлечением туристов», – сказал он.

    В четверг работа главного израильского аэропорта была сильно нарушена из-за внеплановой забастовки сотрудников, недовольных нехваткой персонала и огромной нагрузкой. На несколько часов закрылись стойки регистрации, а прием воздушных судов значительно сократился. Кризис затронул тысячи пассажиров и десятки рейсов, которые часами не могли зарегистрироваться или получить багаж по прилете. После переговоров с участием руководства управления аэропортов и председателя профсоюза работники возобновили работу в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работники аэропорта Бен-Гурион приостановили забастовку раньше объявленного срока из-за нехватки персонала и высоких нагрузок.

    Ранее глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из главного гражданского аэропорта страны.

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