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МИД Израиля жестко ответил на критику Лондона из-за строительства поселений
Глава МИД Израиля отверг критику Британии по новым поселениям
Глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар назвал позицию британского коллеги покровительственной и односторонней на фоне споров вокруг строительства жилья близ Иерусалима.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на высказывания своего британского коллеги Эда Милибэнда, который ранее осудил планы по строительству домов для еврейских поселенцев в зоне E1, передает ТАСС.
«Категорически отвергаю заявление министра иностранных дел Великобритании и его покровительственный тон. Новых решений относительно развития в районе E1 не было. Решение было принято в 2025 году», – подчеркнул руководитель израильского ведомства в социальной сети X. Дипломат также добавил, что тендерный процесс длится уже несколько месяцев, а позиция Лондона выглядит абсолютно односторонней.
Днем ранее Милибэнд вызвал временного поверенного в делах Израиля из-за утверждения тендера. По информации правозащитников, в августе 2025 года израильские власти одобрили возведение 3,4 тыс. единиц жилья у поселения Маале-Адумим. Тогда же министр финансов Бецалель Смотрич заявлял о намерении возобновить расширение этого комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Великобритании ввели санкции против нескольких израильских организаций за деятельность на Западном берегу реки Иордан.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к скорейшей аннексии этих территорий.
Сам глава израильского правительства осенью прошлого года утвердил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в районе Е-1.