МИД Израиля жестко ответил на критику Лондона из-за строительства поселений

Глава МИД Израиля отверг критику Британии по новым поселениям

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко отреагировал на высказывания своего британского коллеги Эда Милибэнда, который ранее осудил планы по строительству домов для еврейских поселенцев в зоне E1, передает ТАСС.

«Категорически отвергаю заявление министра иностранных дел Великобритании и его покровительственный тон. Новых решений относительно развития в районе E1 не было. Решение было принято в 2025 году», – подчеркнул руководитель израильского ведомства в социальной сети X. Дипломат также добавил, что тендерный процесс длится уже несколько месяцев, а позиция Лондона выглядит абсолютно односторонней.

Днем ранее Милибэнд вызвал временного поверенного в делах Израиля из-за утверждения тендера. По информации правозащитников, в августе 2025 года израильские власти одобрили возведение 3,4 тыс. единиц жилья у поселения Маале-Адумим. Тогда же министр финансов Бецалель Смотрич заявлял о намерении возобновить расширение этого комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Великобритании ввели санкции против нескольких израильских организаций за деятельность на Западном берегу реки Иордан.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху к скорейшей аннексии этих территорий.

Сам глава израильского правительства осенью прошлого года утвердил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в районе Е-1.