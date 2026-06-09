Британия ввела санкции против израильских компаний и поселенцев

Лондон ввел санкции против семи физических и юридических лиц Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британское правительство ввело санкции в отношении одного гражданина Израиля и шести компаний. В обновленном санкционном режиме МИД Соединенного Королевства указано, что рестрикции связаны с нарушениями прав человека на палестинских территориях, передает ТАСС.

Под санкции попал Итамар Йехуда Леви и его компания Eyal Hari Yehuda. Ведомство пояснило, что организация «содействует, поддерживает и отвечает за осуществление строительных и демонтажных работ на Западном берегу, а также за уничтожение палестинских земель и имущества». Ей также вменяют причастность к нападениям на палестинское население. Леви запрещен въезд в Британию, а его активы заморожены.

В черный список также вошли несколько сельскохозяйственных некоммерческих организаций, включая Ассоциацию ферм, объединяющую 70 хозяйств в Иудее и Самарии. Меры приняты в координации с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Францией в ответ на расширение поселений и рост насилия.

Кроме того, Форин офис обновил рекомендации для бизнеса. Британским предпринимателям настоятельно не советуют проводить экономические операции в израильских поселениях, которые Лондон считает препятствием для урегулирования конфликта.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол на Западном берегу реки Иордан. До этого глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Евросоюз ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании заранее разработали жесткие рестрикции против Тель-Авива.