Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму в 18,82 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что Израиль уже направлял США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. По данным агентства, поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки планируется начать в 2029 году, передает ТАСС.

Кроме того, госдеп США также одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму более 1,5 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.