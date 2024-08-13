Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.8 комментариев
Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15
Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму в 18,82 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
В сообщении говорится, что Израиль уже направлял США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. По данным агентства, поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки планируется начать в 2029 году, передает ТАСС.
Кроме того, госдеп США также одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму более 1,5 млрд долларов, пишет РИА «Новости».
В понедельник министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.