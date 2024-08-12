Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
Глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток
Глава Пентагона Остин приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток
Министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район, сообщили СМИ.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на AP, данные шаги предпринимаются на фоне усилий по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое могло бы помочь снизить напряженность в регионе после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра . В США ожидают ответных ударов со стороны Ирана и «Хезболлы» и усиливают свое присутствие в регионе.
На борту авианосца USS Abraham Lincoln находятся истребители F-35 и F/A-18. США редко открыто объявляют об операцияподводной лодки.
Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, рассказал, что Остин в тот же день переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и подтвердил желание США принять все возможные меры для защиты Израиля.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.