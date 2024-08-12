Глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

Глава Пентагона Остин приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на AP, данные шаги предпринимаются на фоне усилий по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое могло бы помочь снизить напряженность в регионе после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра . В США ожидают ответных ударов со стороны Ирана и «Хезболлы» и усиливают свое присутствие в регионе.

На борту авианосца USS Abraham Lincoln находятся истребители F-35 и F/A-18. США редко открыто объявляют об операцияподводной лодки.

Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, рассказал, что Остин в тот же день переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и подтвердил желание США принять все возможные меры для защиты Израиля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.