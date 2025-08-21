Советник Аббаса назвал новые поселения угрозой палестинской государственности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, одобрение Израилем строительства 3,4 тыс. новых жилых единиц на Западном берегу разрушает перспективу создания палестинского государства, передает РИА «Новости».

Речь идет о районе Мевасерет-Адумим, который соединит Иерусалим с Маале-Адумим и нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.

Аль-Хабаш подчеркнул: «Все старые и новые израильские поселения незаконны и разрушают идею палестинского государства или решения о двух государствах». По его словам, эти действия означают отход от международно признанных принципов урегулирования.

Советник также отметил, что подобные шаги ведут к альтернативным сценариям, включая возможность создания одного государства для всех граждан или введения системы апартеида, что, по его мнению, не будет принято мировым сообществом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.