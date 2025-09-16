На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
В ООН заявили о приближении точки невозврата по двум государствам из-за Израиля
ООН: Действия Израиля подводят решение по двум государствам к точке невозврата
Реализация принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте оказалась под угрозой из-за последних действий Израиля, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Последние действия Израиля фактически приближают реализацию принципа сосуществования двух государств к точке невозврата, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на экстренной сессии Совета по правам человека, передает ТАСС.
Он отметил, что в день удара Израиля по Катару власти еврейского государства объявили о новой фазе наступления на Газу и выдали приказ о выселении около миллиона жителей города Газа без гарантий их безопасности.
По словам Тюрка, в тот момент, когда в Дохе проходили похороны погибших, израильское правительство официально одобрило проект строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. Верховный комиссар подчеркнул: «Это последний из длинного списка незаконных фактов на местах, которые все ближе и ближе подводят решение на основе сосуществования двух государств к точке невозврата».
Двугосударственная формула предполагает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое должно сосуществовать в мире с Израилем. Международное сообщество рассматривает этот подход как ключ к урегулированию палестино-израильского конфликта.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.
Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство.
Газета ВЗГЛЯД писала, что политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции.