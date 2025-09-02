Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Бельгия объявила о признании Палестины и санкциях против Израиля
Бельгия объявила о признании Палестины и введении 12 санкций против Израиля
Бельгия признала готовность на Генассамблее ООН поддержать палестинскую государственность и провести жесткие меры в отношении Израиля, включая эмбарго на продукцию из поселений, пишет Al Jazeera.
Бельгия признает государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил министр иностранных дел страны Максим Прево, передает Al Jazeera.
«Палестина будет признана Бельгией на сессии ООН! И в отношении израильского правительства будут введены жесткие санкции», – написал Прево в соцсети X утром во вторник.
Прево уточнил, что Израиль столкнется с 12 санкциями, которые включают запрет на импорт товаров из нелегальных израильских поселений на Западном берегу и пересмотр политики государственных закупок с израильскими компаниями. По его словам, эти меры связаны с гуманитарной трагедией в Палестине, особенно в секторе Газа.
Министр также отметил, что формальное признание Палестины произойдет только после освобождения последнего заложника из Газы и полного исключения «Хамаса» из управления Палестиной. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер ранее настаивал на том, что признание должно зависеть от выполнения строгих условий, пишет бельгийское агентство Belga.
В конце июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает независимость Палестины во время встречи мировых лидеров в сентябре на Генассамблее ООН. Ожидается, что встречу по палестинскому вопросу во время сессии ООН 22 сентября проведут Франция и Саудовская Аравия, а Австралия, Канада и Британия также заявили о своем намерении признать Палестину при определенных условиях.
Согласно данным на апрель текущего года, независимость Палестины уже признали 147 стран, что составляет около 75% членов ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля пригрозили Франции из-за решения Парижа признать Государство Палестина. Кабинет министров Британии потребовал от премьер-министра Кира Стармера официально признать Палестину. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.