Бельгия объявила о признании Палестины и санкциях против Израиля

Бельгия объявила о признании Палестины и введении 12 санкций против Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бельгия признает государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил министр иностранных дел страны Максим Прево, передает Al Jazeera.

«Палестина будет признана Бельгией на сессии ООН! И в отношении израильского правительства будут введены жесткие санкции», – написал Прево в соцсети X утром во вторник.

Прево уточнил, что Израиль столкнется с 12 санкциями, которые включают запрет на импорт товаров из нелегальных израильских поселений на Западном берегу и пересмотр политики государственных закупок с израильскими компаниями. По его словам, эти меры связаны с гуманитарной трагедией в Палестине, особенно в секторе Газа.

Министр также отметил, что формальное признание Палестины произойдет только после освобождения последнего заложника из Газы и полного исключения «Хамаса» из управления Палестиной. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер ранее настаивал на том, что признание должно зависеть от выполнения строгих условий, пишет бельгийское агентство Belga.

В конце июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция признает независимость Палестины во время встречи мировых лидеров в сентябре на Генассамблее ООН. Ожидается, что встречу по палестинскому вопросу во время сессии ООН 22 сентября проведут Франция и Саудовская Аравия, а Австралия, Канада и Британия также заявили о своем намерении признать Палестину при определенных условиях.

Согласно данным на апрель текущего года, независимость Палестины уже признали 147 стран, что составляет около 75% членов ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля пригрозили Франции из-за решения Парижа признать Государство Палестина. Кабинет министров Британии потребовал от премьер-министра Кира Стармера официально признать Палестину. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.