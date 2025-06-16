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Military Watch сообщил о массовом вылете с баз дозаправщиков ВВС США
Military Watch: Воздушные дозаправщики KC-135 и KC-46 покинули базы США
Самолеты воздушной дозаправки KC-135 и KC-46 массово покинули американские базы, только за одну ночь на понедельник вылетело 30 таких машин, сообщает Military Watch.
Журнал Military Watch сообщил, что военно-воздушные силы США осуществили массовое развертывание дозаправщиков KC-135 и KC-46, передает РИА «Новости».
По информации издания, самолеты массово вылетели с баз с территории США в ночь на понедельник.
Журнал пишет, что уже 30 воздушных дозаправщиков покинули американские базы, а число самолетов продолжает увеличиваться. По оценке Military Watch, развертывание может быть связано с возможным задействованием самолетов в продолжающемся конфликте между Израилем и Ираном.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.
США сообщили, что располагают всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что военные самолеты и самолеты-заправщики страны направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.