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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    16 июня 2025, 09:09 • Новости дня

    Military Watch сообщил о массовом вылете с баз дозаправщиков ВВС США

    Military Watch: Воздушные дозаправщики KC-135 и KC-46 покинули базы США

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты воздушной дозаправки KC-135 и KC-46 массово покинули американские базы, только за одну ночь на понедельник вылетело 30 таких машин, сообщает Military Watch.

    Журнал Military Watch сообщил, что военно-воздушные силы США осуществили массовое развертывание дозаправщиков KC-135 и KC-46, передает РИА «Новости».

    По информации издания, самолеты массово вылетели с баз с территории США в ночь на понедельник.

    Журнал пишет, что уже 30 воздушных дозаправщиков покинули американские базы, а число самолетов продолжает увеличиваться. По оценке Military Watch, развертывание может быть связано с возможным задействованием самолетов в продолжающемся конфликте между Израилем и Ираном.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    США сообщили, что располагают всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что военные самолеты и самолеты-заправщики страны направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

    16 июня 2025, 06:16 • Новости дня
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    NourNews сообщило об ударе Ирана по электростанции в Хайфе
    @ кадр из видео Al Jazeera

    Tекст: Антон Антонов

    Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе, сообщило агентство NourNews.

    Над территорией электростанции виден столб дыма, передает ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля пишет, что жертвами последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля стали как минимум три человека, 67 пострадавших госпитализированы, передает РИА «Новости».

    По данным издания, четыре иранских баллистических ракеты ударили по центральной части Израиля.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет.


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    16 июня 2025, 04:22 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С территории Ирана в сторону Израиля осуществлен пуск ракет, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Населению предписано укрыться в защищенных помещениях, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги звучат по всему Израилю, в небе над Тель-Авивом активно работают системы ПВО.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что масштабная серия ударов проведена против мощностей по производству оружия в Иране. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо в Иране
    @ Alma Israel/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5, сообщает Иранский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 23.35 по местному времени (23.05 мск) на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана. В частности, в пятницу был атакован ядерный объект в Фордо. В субботу сообщалось, что объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали, но ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности.

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    15 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    В Иране заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион и оружейному заводу Rafael

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и завод израильской оружейной компании Rafael подверглись ударам иранских ракет, сообщило иранское госагентство Tasnim.

    «Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару иранской ракеты», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Tasnim.

    При этом представитель армии Израиля заявил, что аэропорт ракетному удару не подвергся.

    Также иранское агентство со ссылкой на ивритоязычные источники сообщает об ударе по заводу Rafael, не уточняя детали о характере разрушений и точном местоположении завода, передает ТАСС.

    По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить удары по Ирану в ночь на пятницу. С тех пор стороны продолжают обмены ударами.

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    16 июня 2025, 01:42 • Новости дня
    Цена Brent поднялась выше 78 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном цены на фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подскочили более чем на 4%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    В начале новой торговой недели стоимость Brent поднималась до 78,32 доллара за баррель (плюс 4,18%), позднее рост замедлился до 76,49 доллара (плюс 1,74%). Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 2,71% и стоили 75,16 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость фьючерса на нефть марки Brent 13 июня превышала 78 долларов за баррель впервые с 28 января. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    16 июня 2025, 03:57 • Новости дня
    В Иране заявили о задержании агентов «Моссада»

    Tекст: Антон Антонов

    Агенты израильской разведывательной службы «Моссад» задержаны в пригороде Тегерана и в иранской провинции Курдистан, сообщают информационные агентства Tasnim и Mehr.

    По данным Tasnim, двух агентов израильской разведки задержали в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). В ходе обыска силовики обнаружили у задержанных более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки, средства наведения и пульты управления, передает ТАСС.

    Mehr сообщает, что агента «Моссада» арестовали также в городе Бане провинции Курдистан. По информации силовых структур, этот человек собирался покинуть Иран, но был схвачен до того, как успел пересечь границу.

    Кроме того, ISNA сообщает, что в провинции Мазандеран на севере страны за одобрение израильских ударов по Ирану задержали не менее 15 человек. Агентство заявило, что задержанные публиковали в интернете одобряющие действия Израиля сообщения и распространяли ложную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным израильской прессы, служба внешней разведки «Моссад» разместила в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создала базу беспилотников недалеко от Тегерана.

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    15 июня 2025, 23:21 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил Иран в намерении передать ядерное оружие хуситам
    Нетаньяху обвинил Иран в намерении передать ядерное оружие хуситам
    @ Nir Alon/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие союзникам, включая йеменских хуситов.

    Нетаньяху заявил, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. «Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Нетаньяху обвинил Иран в «ядерном терроризме мирового масштаба», который несет угрозу для всех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате израильских атак погибли 14 иранских ученых-ядерщиков.

    В иранском парламенте обсуждают инициативу по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия и возможный выход из МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

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    15 июня 2025, 23:53 • Новости дня
    Израиль и Иран рассказали о новых ударах по противнику

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что масштабная серия ударов проведена против мощностей по производству оружия в Иране. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по разведывательным центрам Израиля.

    «Армия обороны Израиля провела масштабную серию ударов с целью подорвать возможности иранского режима по производству оружия», – приводит ТАСС текст сообщения ЦАХАЛа.

    Военные заявили, что атакам по всему Ирану подверглись «многочисленные объекты по производству оружия». Ранее армия заявила, что израильские ВВС нанесли удары и уничтожили заводы по производству баллистических ракет, радиолокационные станции, а также ракетные пусковые установки в Тегеране.

    Также сообщается, что с 13 июня перехвачено более 100 запущенных из Ирана беспилотников.

    В свою очередь, замглавы МИД исламской республики Саид Хатибзаде заявил, что Израиль нанес удар по одному из зданий Министерства иностранных дел Ирана, в результате «несколько гражданских лиц получили ранения».

    КСИР заявил, что аэрокосмические силы корпуса «провели новую серию ракетных ударов, нацеленных на разведывательные центры» Израиля.

    Напомним, в Иране заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион и заводу израильской оружейной компании Rafael. При этом представитель армии Израиля заявил, что аэропорт ракетному удару не подвергся. Также сообщалось, что в результате новой атаки ракетами со стороны Ирана удары были нанесены по объектам в израильских городах Хайфа и Тель-Авив.

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    16 июня 2025, 02:19 • Новости дня
    Air Arabia отменила запланированные на 16 июня рейсы между Россией и ОАЭ
    Air Arabia отменила запланированные на 16 июня рейсы между Россией и ОАЭ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакомпания Air Arabia сообщила, что отменила все рейсы между ОАЭ и Россией, запланированные на 16 июня.

    Решение отменить рейсы Air Arabia приняла «в связи со сложившейся ситуацией и закрытием воздушного пространства». Также перевозчик объявил о приостановке полетов до 16 июня в Иорданию и Ливан. Рейсы в Иран и Ирак отменены вплоть до 30 июня включительно. Для пассажиров, следующих транзитом через Шарджу или Абу-Даби в указанные страны, действует запрет на посадку в пунктах отправления, передает ТАСС.

    Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 мск 16 июня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении, тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой.

    АТОР сообщила, что Air Arabia планирует с 16 июня начать вывоз застрявших в ОАЭ россиян. Туроператоры сообщили, что туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, а в Екатеринбург запланирован прямой рейс. Указывалось, что речь идет о «вывозных рейсах для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании».

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    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    15 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель главы разведки при ударах Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    В результате авиаударов Израиля по Ирану погиб глава разведки иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Каземи, а также два его высокопоставленных помощника, сообщил КСИР.

    Вместе с Каземи погибли его сподвижники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, которые также занимали высокие посты в разведке КСИР, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу Fox News, что израильские военные «попали в главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Корпуса стражей исламской революции подтвердила гибель семи высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении более 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана.

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    15 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Air Arabia собралась возобновить рейсы из ОАЭ в Россию с 16 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакомпания Air Arabia планирует с 16 июня начать вывоз российских туристов, застрявших в ОАЭ, сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР).

    «Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным туроператоров, «туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные)», в Екатеринбург запланирован прямой рейс. Указывается, что речь идет о «вывозных рейсах для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании».

    Росавиация также сообщила, что «Air Arabia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию». Как отметило ведомство, первые рейсы могут быть организованы 16 июня. В первую очередь компания намерена вывезти из ОАЭ российских туристов, чей вылет был отложен ранее, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле

    Tекст: Антон Антонов

    Рядом с территорией комплекса посольства США в Тель-Авиве упала ракета, сообщает Ynet.

    Портал Ynet не уточнил, иранская ракета упала рядом с посольством или израильская, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что для новых ракетных ударов использовал «новые методы и возможности» в области «разведки и оборудования». В результате, как заявил КСИР, израильские средства ПВО «вышли из строя... и стали атаковать друг друга», сообщает Tasnim.

    Напомним, ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана в сторону Израиля. NourNews заявило, что поражена электростанция в израильской Хайфе.

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    16 июня 2025, 07:46 • Новости дня
    Израиль заявил об атаке на командные центры сил «Кудс» КСИР

    Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам сил «Кудс» КСИР

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране, где якобы планировались атаки против Израиля.

    По данным израильской армии, целью ударов были объекты, которые якобы использовались для планирования нападений на Израиль доверенными лицами иранских властей на Ближнем Востоке. передает РИА «Новости».

    Армия Израиля сообщила, что представители «Кудс» якобы продвигали террористические атаки против Израиля с помощью доверенных лиц «иранского режима».

    Ранее ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.

    Кроме того, семь высокопоставленных офицеров Воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции погибли в результате авиаударов Израиля утром 13 июня.

    Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении более 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана, включая главу управления военной разведки и командующего ракетным комплексом «земля-земля» КСИР.

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    16 июня 2025, 07:08 • Новости дня
    При новых ударах Ирана по Израилю погибли три человека

    При новых ударах Ирана по Израилю погибли три человека, 67 ранены

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетных обстрелов центральных районов Израиля три человека погибли, 67 получили ранения, сообщила The Times of Israel.

    Газета пишет, что в результате новых ракетных ударов Ирана по Израилю погибли три человека, еще 67 получили ранения и были госпитализированы, передает ТАСС.

    По информации издания, четыре баллистические ракеты, выпущенные Ираном, поразили центральную часть Израиля.

    Служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») доставила всех пострадавших в больницы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще шесть оцениваются как получившие ранения средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось о 29 госпитализированных.

    Иранская ракета поразила электростанцию в израильской Хайфе. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении свыше 20 высокопоставленных командиров вооруженных сил Ирана в ходе операции, среди которых оказались глава управления военной разведки генерального штаба и командующий ракетным комплексом «земля-земля» Корпуса стражей исламской революции.

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      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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