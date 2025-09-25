Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
В России начали разрабатывать лазер для противоминной разведки с БПЛА
Новая лазерная система, пригодная для установки на квадрокоптеры, разрабатывается для повышения эффективности противоминной разведки с воздуха, рассказал директор компании-разработчика LazerBuzz Иван Хованский.
По его словам, российские инженеры работают над новой лазерной системой для противоминной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Хованский добавил, что комплекс можно будет адаптировать под разные задачи в зависимости от требований заказчика. Он сообщил, что уже поступили запросы от специалистов по противоминной разведке, которым необходима лазерная система, устанавливаемая на квадрокоптер. Технология будет модульной и масштабируемой, что позволяет создавать решения для разных типов беспилотников и задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне спецоперации на Украине прошли испытания лазерной системы дистанционного разминирования.