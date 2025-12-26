Премьера ледового шоу Навки «Вечера на хуторе» прошла с аншлагом в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Театральное представление объединило олимпийских чемпионов и современных артистов на одной сцене, чтобы показать зрителям колоритную историю с элементами народных традиций.

Режиссером и генеральным продюсером шоу выступила сама Татьяна Навка. Постановка переосмысливает классический литературный сюжет и сочетает традиции русского театра с современными сценическими технологиями, акробатикой и цирковыми номерами. Спектакль не только ярко раскрывает знакомый с детства сюжет любви Вакулы и Оксаны, но и создает на льду атмосферу настоящего праздника с танцами, песнями и мистикой.

В главных ролях на льду Петербурга зрители увидели чемпионов Европы Ивана Букина и Александру Степанову. Образ императрицы исполнила олимпийская чемпионка Анастасия Мишина, а роль Чёрта досталась чемпиону мира Артуру Гачинскому. Благодаря современной мультимедийной постановке и виртуозному мастерству фигуристов шоу стало настоящим событием для поклонников этого вида спорта.

«Для нас премьера шоу «Вечера на хуторе» в Петербурге – это в первую очередь возможность порадовать многочисленных поклонников фигурного катания. Саша и Ваня – прекрасные фигуристы, опытные, с огромным стажем. Они в потрясающей форме. Вот буквально три-четыре дня назад здесь завершился чемпионат России, и зрители, любители фигурного катания, чествовали их: ребята завоевали золотые медали. Исполнение главных ролей Вакулы и Оксаны в нашей новогодней сказке им удалось на славу. Энергетика в этом зале была невероятная, и мы очень рады вновь, по уже сложившейся традиции, открыть новогодний сезон в Санкт-Петербурге. Мы благодарны всем зрителям за тёплые чувства и продолжительные овации – все наши шоу. Все наши сказки мы делаем для того, чтобы дарить радость и отличное настроение нашим гостям!», – отметила Навка, автор идеи, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу.

Премьера спектакля в Петербурге прошла с аншлагом.