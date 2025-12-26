Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Премьера ледового шоу Навки «Вечера на хуторе» прошла с аншлагом в Петербурге
Новогодняя премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя состоялась на арене спорткомплекса «Юбилейный» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Театральное представление объединило олимпийских чемпионов и современных артистов на одной сцене, чтобы показать зрителям колоритную историю с элементами народных традиций.
Режиссером и генеральным продюсером шоу выступила сама Татьяна Навка. Постановка переосмысливает классический литературный сюжет и сочетает традиции русского театра с современными сценическими технологиями, акробатикой и цирковыми номерами. Спектакль не только ярко раскрывает знакомый с детства сюжет любви Вакулы и Оксаны, но и создает на льду атмосферу настоящего праздника с танцами, песнями и мистикой.
В главных ролях на льду Петербурга зрители увидели чемпионов Европы Ивана Букина и Александру Степанову. Образ императрицы исполнила олимпийская чемпионка Анастасия Мишина, а роль Чёрта досталась чемпиону мира Артуру Гачинскому. Благодаря современной мультимедийной постановке и виртуозному мастерству фигуристов шоу стало настоящим событием для поклонников этого вида спорта.
«Для нас премьера шоу «Вечера на хуторе» в Петербурге – это в первую очередь возможность порадовать многочисленных поклонников фигурного катания. Саша и Ваня – прекрасные фигуристы, опытные, с огромным стажем. Они в потрясающей форме. Вот буквально три-четыре дня назад здесь завершился чемпионат России, и зрители, любители фигурного катания, чествовали их: ребята завоевали золотые медали. Исполнение главных ролей Вакулы и Оксаны в нашей новогодней сказке им удалось на славу. Энергетика в этом зале была невероятная, и мы очень рады вновь, по уже сложившейся традиции, открыть новогодний сезон в Санкт-Петербурге. Мы благодарны всем зрителям за тёплые чувства и продолжительные овации – все наши шоу. Все наши сказки мы делаем для того, чтобы дарить радость и отличное настроение нашим гостям!», – отметила Навка, автор идеи, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу.
Премьера спектакля в Петербурге прошла с аншлагом.