Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

Нотариус Кашурин рассказал о новых правилах дарения недвижимости

Tекст: Ирма Каплан

С 2025 года все сделки дарения недвижимости между гражданами должны будут оформляться исключительно у нотариуса. Это коснется как сделок между членами семьи, так и других случаев безвозмездной передачи объектов.

Нотариус Кашурин пояснил в беседе с агентством «Прайм», что подарить можно лишь ту недвижимость, права на которую официально зарегистрированы на дарителя. Если, например, квартира получена по наследству, но не оформлена в собственность, подарить ее невозможно.

Также нельзя оформить дарение участка, если на нем есть незарегистрированные постройки, когда, например, жилой дом и хозпомещение узаконены, а гараж – нет.

Наложенные обременения, такие как арест или залог, исключают возможность дарения. Если недвижимость куплена в браке, потребуется нотариальное согласие супруга или супруги, даже если собственник оформлен один.

Дарить можно только ту долю, которая принадлежит дарителю. При попытках прикрыть куплю-продажу или мену договором дарения, нотариусы такие сделки не удостоверяют.

Квартира, приобретенная на средства материнского капитала, не может быть подарена, пока доли не выделены всем членам семьи. Даже после этого подарить «детские» доли запрещено законом.

Даритель не должен находиться в стадии банкротства или быть ограничен в дееспособности. Также нотариус проверяет, не находится ли даритель под давлением родственников или в состоянии, мешающем осознать последствия сделки.

Если квартира обременена договором ренты, подарить ее также нельзя.

«Часто люди в возрасте ожидают, что взамен на щедрый подарок одаряемые будут о них заботиться, помогать по хозяйству, покупать продукты и лекарства. В таком случае можно говорить о ренте, но не о дарении», – пояснил Кашурин.

После подписания договора нотариус самостоятельно направляет документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности, обычно процедура занимает один рабочий день.

