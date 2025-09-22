  • Новость часаАксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Мнения
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    27 комментариев
    22 сентября 2025, 03:45 • Новости дня

    Лазерную систему дистанционного разминирования испытали в зоне СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    В зоне спецоперации лазерная система дистанционного разминирования (проект «Посох») прошла успешные испытания, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

    «Лазерная система дистанционного разминирования в рамках проекта «Посох» прошла успешную апробацию в зоне спецоперации. Мы подтвердили заявленные характеристики и получили положительное заключение Минобороны России», –  цитирует разработчика ТАСС.

    В LazerBuzz уточнили, что в настоящее время ведется поиск массовых производителей мобильных подвижных средств, роботизированных тележек и мобильных шасси для установки лазерной системы на подвижные комплексы.

    По словам разработчика, изделие на финальной стадии доработки, после которой отправится в зону СВО для выполнения задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    21 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Подполье сообщило о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в пригороде Полтавы нанесен удар по крупной ремонтной базе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что объект располагается между селами Степное и Мироновка и включает разветвленную железнодорожную сеть, большие ангары, цеха и пандус для погрузки и разгрузки.

    По его словам, также были зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях, но детонации после них не наблюдалось.

    Координатор отметил, что еще один удар пришелся по району авиабазы, где ранее были замечены американские истребители F-16. Он добавил, что в субботу самолеты F-16 поднимались в воздух со стороны Полтавы и Миргорода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Подполье также заявило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Оно сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот

    Tекст: Ирма Каплан

    Организатор российского проекта по разработке бота для помощи военнослужащим ВСУ добровольно сдаться в плен сообщил об успешной работе бота и десятках спасенных от гибели украинцев.

    «С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», – рассказал организатор проекта РИА «Новости».

    Группа российских волонтеров создала бот @FREE_SOLDIER2022 для помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) или солдатам для добровольной сдачи в плен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Херсонском и Запорожском направлениях солдаты ВСУ регулярно обращались с просьбой обеспечить возможность добровольно сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах.

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен.

    Комментарии (4)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 00:30 • Новости дня
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке на Крым

    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны заявило о потерях ВСУ свыше 1500 военных за сутки
    Минобороны заявило о потерях ВСУ свыше 1500 военных за сутки
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск продвинулись на нескольких направлениях и нанесли существенные потери противнику, уничтожив за сутки свыше 1500 украинских военнослужащих и значительное количество военной техники. сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским силам в районах Алексеевки, Андреевки, Искрисковщины, Варачино, Сенного и Павловки на территории Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны. Сообщается о поражении трех механизированных, двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. На Харьковском направлении удары пришлись по позициям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Белом Колодезе, Великом Бурлуке, Польной и Волчанске.

    В результате действий российской армии в этих районах ВСУ потеряли более 185 солдат, танк, семь автомобилей, артиллерийское орудие, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла удары по силам ВСУ в Купянске, Пристине, Нечволодовке в Харьковской области и в ряде населенных пунктов Донецкой народной республики. Потери украинской стороны оцениваются более чем в 225 военнослужащих, также уничтожены боевая бронированная машина Senator канадского производства, 16 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение семи механизированным, штурмовой и горно-штурмовой бригадам ВСУ, а также частям морской пехоты, теробороны и нацгвардии в ДНР. Потери противника составили до 220 солдат, бронетранспортер М-113 производства США, две бронированные машины, 11 пикапов, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.

    «Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю», – говорится в сообщении Минобороны. Российские военные нанесли удары по силам ВСУ в районах Димитрова, Николайполья, Родинского, Красного Лимана, Красноармейска в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области. Потери украинской стороны превысили 500 военнослужащих, также уничтожены бронетранспортер М-113, три машины «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и нанесла удары по двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, также была уничтожена бронированная машина, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника – до 45 военнослужащих, девять автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные и артиллерийские войска нанесли удары по местам запуска украинских беспилотников и пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах. Черноморский флот уничтожил два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.

    Средства ПВО сбили 65 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны, уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 483 беспилотника, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 198 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 777 артиллерийских орудий и минометов, а также 42 309 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Подразделения России заняли контроль над населенным пунктом Поддубное в ДНР. Войска России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Российские части начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Черного моря, еще два БПЛА нейтрализованы над Брянской и один – над Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Минобороны сообщило о 149 украинских беспилотниках, сбитых над российскими регионами.

    В течение пяти часов в субботу в небе над Белгородской и Курской областями были сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду

    Депутат Матвейчев: Молдавия при Санду вступила на опасный путь украинизации

    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду продолжит «украинизацию» Молдавии и рискует завести страну в крайне сложную ситуацию, когда вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против уже находящейся в заключении башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – считает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – спрогнозировал Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений. Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху». Ее европейские адвокаты указали на многочисленные нарушения молдавского законодательства при вынесении приговора Гуцул, а также международных стандартов прав человека.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 06:25 • Новости дня
    Нотариус Кашурин рассказал о новых правилах дарения недвижимости

    Tекст: Ирма Каплан

    В России ввели обязательное нотариальное оформление дарения недвижимости с 2025 года, то есть оформление дарения квартиры, дома или участка следует проводить через нотариуса, вне зависимости от родственных связей сторон, рассказал нотариус Иван Кашурин.

    С 2025 года все сделки дарения недвижимости между гражданами должны будут оформляться исключительно у нотариуса. Это коснется как сделок между членами семьи, так и других случаев безвозмездной передачи объектов.

    Нотариус Кашурин пояснил в беседе с агентством «Прайм», что подарить можно лишь ту недвижимость, права на которую официально зарегистрированы на дарителя. Если, например, квартира получена по наследству, но не оформлена в собственность, подарить ее невозможно.

    Также нельзя оформить дарение участка, если на нем есть незарегистрированные постройки, когда, например, жилой дом и хозпомещение узаконены, а гараж – нет.

    Наложенные обременения, такие как арест или залог, исключают возможность дарения. Если недвижимость куплена в браке, потребуется нотариальное согласие супруга или супруги, даже если собственник оформлен один.

    Дарить можно только ту долю, которая принадлежит дарителю. При попытках прикрыть куплю-продажу или мену договором дарения, нотариусы такие сделки не удостоверяют.

    Квартира, приобретенная на средства материнского капитала, не может быть подарена, пока доли не выделены всем членам семьи. Даже после этого подарить «детские» доли запрещено законом.

    Даритель не должен находиться в стадии банкротства или быть ограничен в дееспособности. Также нотариус проверяет, не находится ли даритель под давлением родственников или в состоянии, мешающем осознать последствия сделки.

    Если квартира обременена договором ренты, подарить ее также нельзя.

    «Часто люди в возрасте ожидают, что взамен на щедрый подарок одаряемые будут о них заботиться, помогать по хозяйству, покупать продукты и лекарства. В таком случае можно говорить о ренте, но не о дарении», – пояснил Кашурин.

    После подписания договора нотариус самостоятельно направляет документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности, обычно процедура занимает один рабочий день.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, проживание в неприватизированной квартире ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова и объяснила, как избежать штрафов.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    РБК: Генерал Лапин покинул армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Александр Лапин якобы завершил военную карьеру, источники сообщили, что он якобы начнет работу в аппарате главы Татарстана.

    Бывший командующий Ленинградским военным округом Александр Лапин уволен с военной службы, сообщили источники РБК.

    Лапин якобы вскоре станет помощником раиса Татарстана Рустама Минниханова, пишет «Татар-информ».

    Официальные представители руководства Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.

    В новой должности Лапин будет курировать вопросы сопровождения участников спецоперации и их семей, оформление контрактной службы, а также заниматься социальной и медицинской реабилитацией, интеграцией бойцов в гражданскую жизнь.

    Лапин родился в Казани в 1964 году. Он занимал пост начальника штаба российской группировки в Сирии в 2017 году, после чего возглавил Центральный военный округ. В период с октября 2018 по январь 2019 года вновь командовал российскими войсками в Сирии.

    В августе сообщалось, что генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году

    Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленту

    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что носит георгиевскую ленту на сумке уже много лет, а на переговорах в Минске в 2015 году она вызвала возмущение у украинской делегации.

    По его словам, первую ленточку он завязал на свою сумку за два месяца до заключения минских договоренностей, но она порвалась. В 2015 году Песков отправился на переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Минск уже с новой ленточкой, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что во время этих переговоров представители украинской делегации неодобрительно отнеслись к его поступку. «Я приехал с этой ленточкой – с предшественницей, та порвалась совсем – в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело»», – поделился он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Также пресс-секретарь отметил, что георгиевскую ленту всегда повязывает на свою сумку.

    В июле эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Напомним, полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 05:10 • Новости дня
    Операторы БПЛА в зоне СВО научили дроны «Молния-2» обходить средства РЭБ

    Tекст: Ирма Каплан

    Операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, с которой можно обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ, рассказал оператор БПЛА с позывным «Дамбер».

    «Прошили программу, чтобы самолет (БПЛА «Молния-2») в случае, если он заходит в (зону) РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», – рассказал «Дамбер» РИА «Новости».

    Военные уточнили, что такая прошивка позволила увеличить результативность боевых вылетов БПЛА «Молния-2».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое поколение серийных российских FPV-беспилотников и их оптоволоконные вариации изменили линию фронта и тактику ведения боевых действий, писала Times.На оружейной выставке в Ижевске дебютировал

    беспилотник СКАТ 350 М с новой инфракрасной камерой, обеспечивающей улучшенное ночное видеонаблюдение.

    Кроме того, военный эксперт Борис Джерелиевский рассуждал о том, как в России происходит революция беспилотников.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 08:27 • Новости дня
    ВСУ отправили специалистов РЭБ на штурмы в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры отметили использование командованием ВСУ специалистов радиоэлектронной борьбы для штурмовых операций на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ направляет на штурмы в Сумской области специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, соответствующее решение было принято после показаний пленного.

    «Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и РЭР», – сообщил собеседник агентства.

    Он пояснил, что по запросу командиров штурмовых подразделений 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков специалисты РЭБ и РЭР доукомплектовывают смежные бригады. В частности, речь идет о 71-й отдельной егерской бригаде, 156-й отдельной механизированной бригаде и других соединениях, действующих на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Юнаковки в Сумской области у ВСУ начали исчезать целые роты и взводы. Командование ВСУ приступило к перегруппировке для подготовки атаки в Сумской области. Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    ВС России отрезали подразделения двух украинских бригад в лесу под Синельниково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лесистой местности возле Синельниково в Харьковской области два подразделения украинской армии оказались окружены российскими военными, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ блокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Общая численность окруженных украинских военных оценивается до роты. Российские военные продолжают наносить огневое поражение заблокированным группировкам.

    Специальная рота 57-й бригады попыталась провести контратаку западнее Синельниково, однако эта попытка оказалась безуспешной. Все атаки противника были отражены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ начали отходить на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении, неся тяжелые потери.

    Также сообщалось, что у Волчанска в Харьковской области российские силы продвинулись до 500 метров на востоке города, в том числе на левом берегу реки Волчья.

    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху: Палестинского государства не будет к западу от реки Иордан
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Старейшая жительница планеты рассмешила британского короля Карла III

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации