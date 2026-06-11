Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию
FT: Концерн Diehl Defence хочет перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ
Немецкий оборонный концерн Diehl Defence из ФРГ намерен наладить выпуск дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», оснастив их более совершенной головкой самонаведения, сообщает газета Financial Times.
По данным FT, немецкая компания Diehl Defence собирается организовать сборку украинских крылатых ракет большой дальности в Германии, передает РИА «Новости».
Такое решение связано с тем, что объекты военно-промышленного комплекса на Украине регулярно подвергаются ударам.
«Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты «Фламинго» в Германию», – отмечает издание. Еще в апреле концерн заключил технологическое соглашение с производителем этих ракет Fire Point.
По словам директора немецкого предприятия Хельмута Рауха, инженеры могут предложить для ракет гораздо более продвинутую головку самонаведения. В ближайшие недели стороны проведут переговоры для обсуждения деталей сотрудничества.
Накануне украинские войска ударили ракетами «Фламинго» по предприятию в Чебоксарах.
В мае российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть подобных дальнобойных ракет.
Владимир Зеленский сообщил о разрушении крупной производственной линии для выпуска «Фламинго».