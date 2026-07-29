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Пленный боец ВСУ Карин: Пехота для Украины в ДНР была расходным материалом
Во время боев в ДНР украинские офицеры использовали солдат пехоты и минометные расчеты исключительно в качестве расходного материала для прикрытия отхода специалистов, заявил сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Карин.
Офицеры Вооруженных сил Украины позволили первыми покинуть позиции в Константиновке операторам беспилотников, пояснил Карин, передает ТАСС.
«В первую очередь откатывают бэпэлашников, а пехота и минометные расчеты – расходный материал», – рассказал он.
Также мужчина добавил, что в городе находился специальный заградительный отряд. В случае попытки несанкционированного отступления эти бойцы открывали огонь на поражение по своим же сослуживцам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское военное руководство бросило окруженных военнослужащих в Константиновке.
Командование категорически запрещало личному составу отходить с занимаемых позиций. Позже киевские власти отказались забирать тела своих погибших солдат.