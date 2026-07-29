Tекст: Алексей Дегтярёв

Офицеры Вооруженных сил Украины позволили первыми покинуть позиции в Константиновке операторам беспилотников, пояснил Карин, передает ТАСС.

«В первую очередь откатывают бэпэлашников, а пехота и минометные расчеты – расходный материал», – рассказал он.

Также мужчина добавил, что в городе находился специальный заградительный отряд. В случае попытки несанкционированного отступления эти бойцы открывали огонь на поражение по своим же сослуживцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское военное руководство бросило окруженных военнослужащих в Константиновке.

Командование категорически запрещало личному составу отходить с занимаемых позиций. Позже киевские власти отказались забирать тела своих погибших солдат.