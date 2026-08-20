Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Собянин сообщил о 250 летевших на Москву дронах
С вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.
«В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал он.
Мэр города добавил, что в местах падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал, что число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло 20 штук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 25 штук.
В ночь на четверг аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов, а позже вернулись в штатный режим работы.