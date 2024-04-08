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Робот-сапер «Сталкер» прошел испытания в зоне СВО
Новейший роботизированный комплекс разминирования «Сталкер», способный уничтожать противотанковые мины, прошел боевые испытания на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
Комплекс представляет собой управляемую гусеничную машину весом около 30 тонн, оснащенную бойковым тралом, который позволяет проделывать проходы в полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунте на глубине до 30 см, передает сообщение российского военного ведомства ТАСС.
Отмечается, что управление машиной осуществляется оператором с помощью пульта на расстоянии до 1 км.
Помимо «Сталкера», военнослужащие в боевых условиях также испытывают другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно управляемый робототехнический комплекс «Скорпион», специальный автомобиль «Патруль-ИВ» и спецкостюм «БЗК», предназначенный для защиты от осколков мин и снарядов.