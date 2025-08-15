В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Китайские военные потребовали прекращения провокаций Филиппин на море
Официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь обвинил филиппинские корабли в создании сложной ситуации около острова Хуанъянь и пообещал ответные меры.
Цзян Бинь потребовал от Филиппин немедленно прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости». Он заявил, что корабли Филиппин, включая суда береговой охраны, незаконно вошли в воды острова Хуанъянь, где были вытеснены китайской стороной.
В ходе погони катер китайской береговой охраны столкнулся с военным кораблем народно-освободительной армии Китая. Цзян Бинь подчеркнул, что филиппинские суда «неоднократно совершали опасные маневры», создавая угрозу безопасности китайских судов и нарушая суверенитет КНР.
«Это создало сложную ситуацию на море, серьезно нарушило суверенитет и права Китая, создало серьезную угрозу безопасности китайских судов и экипажа, а также нанесло серьезный ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море», – заявил он. Пекин оставляет за собой право на необходимые контрмеры и защиту своих морских границ.
В последние месяцы на спорных участках акватории фиксировались новые столкновения, а ранее китайские корабли уже применяли водометные пушки для вытеснения филиппинских судов из зоны конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо. Китайские военные ранее вытеснили филиппинские суда из акватории Южно-Китайского моря. Китайские спецслужбы ликвидировали сеть филиппинских шпионов.