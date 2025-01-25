Китай вытеснил филиппинские суда из акватории Южно-Китайского моря

Tекст: Александра Юдина

Береговая охрана Китая приняла меры контроля в отношении филиппинских кораблей, зашедших в спорную акваторию островов Наньша в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном в социальной сети WeChat, говорится, что два филиппинских судна без разрешения властей Китая вторглись в акваторию возле рифа Тесянь и пытались незаконно собрать образцы шлама.

Лю Дэцзюнь подчеркнул, что китайская сторона действует в рамках своей юрисдикции и продолжит правозащитную и правоохранительную деятельность, защищая территориальный суверенитет и морские интересы страны.

В заявлении также отмечается, что китайская береговая охрана намерена решительно защищать свои территории и права на море, продолжая патрулирование в водах, которые КНР считает своими.

В декабре прошлого года Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южно-Китайском море, подчеркивая, что действия Манилы осуществляются при поддержке США.

Напомним, корабли береговой охраны Китая применили водомет против судна Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в районе отмели Эскода в Южно-Китайском море.

Начальник штаба ВС Филиппин генерал Ромео Бронер назвал «агрессией» применение Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море.