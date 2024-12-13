Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южно-Китайском море
Китай заявил о провокациях Филиппин в Южно-Китайском море при поддержке США
Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южно-Китайском море, подчеркивая, что действия Манилы осуществляются при поддержке США.
Китай обвинил Филиппины в том, что они, опираясь на поддержку США, провоцируют конфликтные ситуации в Южно-Китайском море, сообщил представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь в официальном аккаунте WeChat, передает Reuters.
Ву Цянь отметил, что Филиппины «сталкиваются с проблемами» в различных точках Южно-Китайского моря, в том числе на спорных территориях, таких как Спратли и Скарборо.
Эти заявления сделаны на фоне продолжающихся конфликтов между Китаем и Филиппинами в спорных водах, включая недавний инцидент с китайскими кораблями береговой охраны и судном филиппинского бюро рыболовства.
Китай также представил морские карты в ООН, утверждая свои претензии на эти воды. Однако в 2016 году международный трибунал постановил, что притязания Китая на Скарборо Шоал и его блокада этого района нарушают международное право. Китай отказался признать это решение, сохраняя свои претензии на большую часть Южно-Китайского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли береговой охраны Китая применили водомет против судна Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в районе отмели Эскода в Южно-Китайском море.Филиппинское служебное судно врезалось в китайский корабль береговой охраны возле спорного рифа в Южно-Китайском море, проигнорировав предупреждения.
Начальник штаба ВС Филиппин генерал Ромео Бронер назвал «агрессией» применение Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море.