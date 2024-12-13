Китай заявил о провокациях Филиппин в Южно-Китайском море при поддержке США

Tекст: Мария Иванова

Китай обвинил Филиппины в том, что они, опираясь на поддержку США, провоцируют конфликтные ситуации в Южно-Китайском море, сообщил представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь в официальном аккаунте WeChat, передает Reuters.

Ву Цянь отметил, что Филиппины «сталкиваются с проблемами» в различных точках Южно-Китайского моря, в том числе на спорных территориях, таких как Спратли и Скарборо.

Эти заявления сделаны на фоне продолжающихся конфликтов между Китаем и Филиппинами в спорных водах, включая недавний инцидент с китайскими кораблями береговой охраны и судном филиппинского бюро рыболовства.

Китай также представил морские карты в ООН, утверждая свои претензии на эти воды. Однако в 2016 году международный трибунал постановил, что притязания Китая на Скарборо Шоал и его блокада этого района нарушают международное право. Китай отказался признать это решение, сохраняя свои претензии на большую часть Южно-Китайского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли береговой охраны Китая применили водомет против судна Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин в районе отмели Эскода в Южно-Китайском море.Филиппинское служебное судно врезалось в китайский корабль береговой охраны возле спорного рифа в Южно-Китайском море, проигнорировав предупреждения.

Начальник штаба ВС Филиппин генерал Ромео Бронер назвал «агрессией» применение Китаем водометов против филиппинских кораблей и судов в Южно-Китайском море.