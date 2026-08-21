В Альпах начали строить элитные подземные бункеры

В Альпах начали строить VIP-хранилища ценностей для миллиардеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Компания Brunig Mega Safe AG строит огромную сеть подземных хранилищ для ценностей сверхбогатых людей в Швейцарских Альпах, cообщает телеканал 360.ru со ссылкой на газету New York Post.

Элитные кладовки будут находиться в толще скалы на глубине более 100 метров рядом с деревней Лунгерн. Аренда самого бюджетного помещения обойдется в один млн швейцарских франков, что превышает один млн евро или 100 млн рублей.

Несмотря на высокую стоимость, первые контракты с клиентами уже подписаны. Завозить вещи в новые хранилища можно будет с 2028 года. Традиционно в подобных бункерах миллиардеры предпочитают держать драгоценности, наличные деньги, винные коллекции, произведения искусства и дорогие автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа инвесторов оборудовала удаленное поселение для спасения от вероятного апокалипсиса в Аргентине.

Ранее российские бизнесмены начали массово скупать элитную недвижимость с подземными укрытиями в Новой Зеландии. А американская компания анонсировала строительство роскошного бункера для богатейших людей мира в штате Вирджиния.